Lamborghini Urus Performante : une puissance diabolique

Le Lamborghini Urus est connu pour avoir détenu le titre de SUV le plus rapide du monde. Toutefois, depuis son lancement en 2018 le SUV du constructeur italien n’avait pas eu le droit à des améliorations. Voilà, chose réparée avec ce Lamborghini Urus Performante plus puissant et plus performant.

Plus puissant, Plus léger

Pour cette version Performante de l’Urus la puissance augmente. C’est alors 666 chevaux et 850 Nm de couple qui sont délivrés par le V8 4,0 litres biturbo. Une puissance qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes tandis que la vitesse de pointe est de 306 km/h. Les performances augmentent donc mais cela n’est pas suffisant pour lui offrir le titre du SUV le plus rapide du monde. Le titre reste alors à l’Aston Martin DBX707 et ses 310 km/h.

En plus d’augmenter sa puissance, l’Urus voit également ses performances s’améliorer en raison d’un régime qui lui permet de perdre 47 kg. Au menu de ce régime, on retrouve beaucoup d’éléments en fibre de carbone. Suffisamment de carbone pour en faire le SUV qui utilise le plus ce matériau. Si vous aimez la fibre de carbone, vous pourrez alors vous offrir un Urus au carbone apparent sur le capot, le diffuseur ou le pavillon. Si vous n’appréciez pas, aucun souci vous pouvez choisir une configuration dans laquelle le carbone est couvert d’une peinture.

Les jantes de 23 pouces sont dites légères tandis qu’une monte de 22 pouces en acier forgé est proposée. Dans les deux tailles, ce sont des pneus Pirelli qui sont montés sur les jantes du Lamborghini Urus Performante.

Un aérodynamisme amélioré

L’aérodynamisme n’est pas le point fort des SUV. Cependant, le Lamborghini Urus Performante fait des efforts pour améliorer sa pénétration dans l’air. Ainsi, on y retrouve des éléments nouveaux comme le spoiler arrière qui améliore la déportance de 38%, la sortie d’air sur le capot améliore le flux aérodynamique tandis que les nouvelles entrées d’air dévient l’air des roues et éviter les turbulences.

Le châssis est aussi abaissé de 20mm tandis que les voies sont élargies de 16mm. Un nouveau mode de conduite Rally arrive à bord de l’Urus Performante qui se veut adapté à la conduite hors bitume mais à la manière d’une Lamborghini, sportive.

Ce SUV croisé avec une supercar est proposé par le constructeur de Sant’Agata Bolognese au prix de 218 487€. Une version qui devient depuis peu le SUV le plus rapide sur la mythique montée de Pikes Peak.