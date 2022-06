Nouvelle DS 7 : un restylage qui fait changer de nom au SUV

La DS 7 est le premier véhicule 100% développé par DS. Depuis 2018, la DS 7 Crossback occupe les DS Store et représente une importante part des ventes du constructeur. DS Automobiles a jugé bon de lui offrir une nouvelle jeunesse après 4 ans de commercialisation par un restylage dans lequel il perd son appellation « Crossback ».

Nouveau style pour la Nouvelle DS 7

Ce qui est saisissant lorsque l’on découvre la nouvelle DS 7 est son design qui évolue mais qui reste reconnaissable. Ainsi la face avant change avec les nouveaux projecteurs DS PIXEL LED VISION 3.0 et les feux de jour DS LIGHT VEIL restent dans l’esprit de la première phase mais offre ici plus d’épaulements à cette avant. La calandre et les DS Wings sont élargis et peuvent adopter une couleur différente selon les versions.

Les DS PIXEL LED VISION 3.0 permettent un éclairage jusqu’à 380m en feux de route grâce à 84 Leds et un largueur de faisceau de 65m. Ainsi, ils permettent de voir et d’être vu correctement d’autant plus qu’ils conservent la fonction matricielle.

À l’arrière les feux évoluent également en gardant cet effet écaillé propre à DS, Ils ont maintenant une métallisation sombre permettant de faire ressortir plus l’optique. Enfin à l’arrière le monogramme « DS AUTOMOBILE » remplace le terme « Crossback ».

Avec ce restylage qui repose sur des jantes de 19 pouces EDINBURGH et SILVERSTONE et 21 pouces BROOKLYN, DS reste dans son style tout en le modernisant. Les propriétaires du DS 7 Crossback seront ravis d’apprendre que leur exemplaire n’est pas démodé par cette Nouvelle DS 7.

Un habitacle toujours autant travaillé

C’est dans l’habitacle que se ressent le plus l’ inspiration de la haute couture française . La DS 7 restylée reçoit l’ i ntérieur Opéra que nous vous avons présenté lors de notre essai de la DS 9. Il peut donc entre Noir Basalte ou Gris Perle utilisant le cuir à profusion. Une nouvelle confection à effet drapé est disposée sur le cuir du tableau de bord et des panneaux de portes.

Plus d’essence mais une nouvelle motorisation hybride

Dans sa gamme la DS 7 reçoit le moteur hybride E-TENSE 225 avec un moteur thermique essence PureTech de 180 chevaux et une machine électrique de 110 chevaux permettant une puissance combinée de 225 chevaux.

La motorisation E-TENSE 4×4 300 reçoit un moteur essence PureTech de 200 chevaux et une machine électrique de 110 chevaux sur l’essieu avant et 112 équidés sur l’essieu restant. La puissance combinée est de 300 chevaux et passe au sol par 4 roues motrices.

La motorisation E-TENSE 4×4 360 est la même que celle de notre essai de la DS 9 de 360 chevaux. La DS 7 est alors équipée du même moteur PureTech que celui précédemment cité et avec une puissance électrique de 112 chevaux à l’arrière et 110 à l’avant lui permettant d’obtenir une puissance utile de 360 chevaux et d’une transmission intégrale. Cette version dispose d’un réglage de châssis DS Performance, la voiture est abaissée de 15mm, les voies sont élargies, les freins avant DS Performance offrent un diamètre de 380mm derrière les jantes de 21 pouces. Elle sait atteindre 100km/h en 5,6 secondes et effectue le 1000m départ arrêté en 25,4 secondes.

La nouvelle batterie de 14,2 kWh permet à DS d’annoncer jusqu’à 65km d’autonomie et même 81 kilomètres sur le cycle urbain selon la norme WLTP.

Enfin une motorisation diesel BlueHDI 130 reste disponible en France et constitue l’entrée de gamme. La boîte de vitesses de ces motorisations est une automatique à huit rapports

Dernière technologie

La Nouvelle DS 7 change son système multimédia pour le DS IRIS SYSTEM avec une toute nouvelle interface configurable et disposant d’un assistant vocal. L’écran de cet équipement est de 12 pouces et tactile.

Date de sortie et prix de la Nouvelle DS 7

Cette Nouvelle DS 7 est toujours produite à Mulhouse, permettant peut-être d’en faire la prochaine voiture du Président de la Republique. Les commandes seront ouvertes dès le 11 juillet prochain. En ce qui concerne le prix, pour l’instant DS ne les communique pas. On sait juste que l’édition de lancement DS 7 E-TENSE 4×4 360 LA PREMIÈRE sera vendue à plus de 70 000€.