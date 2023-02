Décès de Soichiro Toyoda : Toyota pleure l’un de ses dirigeants

Le groupe Toyota est actuellement dirigé par Akio Toyoda, ce dernier vient de perdre son père Soichiro Toyoda qui était le président honoraire de la Toyota Motor Corporation. L’homme d’affaires est décédé ce 14 février 2023 à l’âge de 97 ans d’une insuffisance cardiaque selon Toyota.

À l’origine de Lexus

C’est à Soichiro Toyoda que l’on doit la marque Lexus. En effet, dès 1989 lui et son oncle Eiji Toyoda ont l’ambition de développer Toyota à l’international. À cette époque la marque s’exporte déjà en Europe et sur en Amérique du Nord mais elle ne dispose pas d’une solide réputation. Toyota est vu par de nombreux consommateurs notamment aux Etats-Unis comme des voitures bas de gamme à la qualité médiocre, toutefois lorsque l’on voit comment ont vieilli les Toyota de cette époque on se rend compte que ce discours était infondé. Un discours sans fondement qui colle à l’image de marque de Toyota et pour s’en débarrasser, le PDG de Toyota, à l’époque Soichiro Toyoda souhaite lancer une marque premium, ce qui donne naissance à Lexus. Véritable succès la marque arrive maintenant à concurrencer le premium américain mais surtout le premium allemand qui est la référence. Un succès qui est dû a Soichiro Toyoda.

Donner une dimension mondiale à Toyota

Pour développer la marque et en faire le constructeur mondial que l’on connaît aujourd’hui, Soichiro Toyoda a premièrement fusionné les ventes et la production sous la société Toyota Motor Corporation que l’on connaît aujourd’hui. On se rappelle de lui aussi pour avoir exporté la production de Toyota. En effet, en raison de son implantation au Etats-Unis et d’un succès grandissant grâce à des voitures abordables, Toyota commence à faire jaser les autres constructeurs et les autorités. La marque ne produit pas encore à l’étranger et les Américains ne voient pas d’un bon œil le départ de leurs dollars vers le Japon. Pour éviter ces remarques et des barrières à la vente, Soichiro Toyoda a commencé à exporter une partie de la production hors du Japon. En 1984 est créée la société NUMMI entre Toyota et General Motors permettant au constructeur japonais de commencer à produire à Freemont en Californie.

En seulement une dizaine d’années, 40% des Toyota étaient déjà produites sur le marché pour lesquelles elles étaient destinées. C’est grâce à cette dynamique que l’on a pu voir l’implantation de Toyota à Onnaing dans le Nord de la France. Une usine particulièrement active car c’est de ses chaînes de production que sort la voiture la plus produite en France, la Toyota Yaris Cross. Aujourd’hui ce sont 2/3 véhicules vendus par Toyota qui sont produits en dehors du Japon.

Validation du projet Toyota Prius

En 10 ans de direction de Toyota, Soichiro Toyoda a eu l’audace de valider le projet visant au développement de la Toyota Prius. De cette décision découle un véritable succès avec 5 générations de Prius mais surtout une technologie hybride très importante chez le constructeur. Il est le leader des ventes de véhicules hybrides avec un record de 2,7 millions de véhicules hybrides écoulés en 2022 lorsque l’on combine les ventes de Lexus et de Toyota.