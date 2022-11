Toyota Prius : une cinquième génération hybride rechargeable

La Toyota Prius est une icône chez Toyota qui symbolise tout le savoir-faire du constructeur nippon en termes de motorisations hybrides depuis déjà 25 ans. Depuis 1997, la berline hybride évolue avec des styles toujours plus originaux et clivants. À présent cette cinquième génération se dévoile et mise sur l’hybride rechargeable.

Motorisation pour l’Europe

L’Union Européenne a des exigences particulières et Toyota s’en accommode en annonçant une motorisation de la Prius spécifique pour le vieux continent. Nous aurons le droit à une motorisation hybride rechargeable qui associe un bloc thermique essence d’une cylindrée de 2,0 litres produisant 148 chevaux. Ce dernier est combiné à une motorisation électrique développant 160 chevaux. La puissance cumulée atteint 223 chevaux, ce qui en fait la Prius la plus puissante de série. Elle est bien sûr capable de rouler en 100% électrique grâce à sa batterie lithium ion de 13,6 kWh. L’autonomie n’est pour l’instant pas communiquée par Toyota. Cependant on sait dès à présent qu’elle sera capable de se recharger en roulant grâce à des cellules photovoltaïques sur le toit.

Un physique sculpté par le vent

Cette cinquième génération de Toyota Prius est en rupture par rapport à sa devancière puisqu’elle inaugure un nouveau design et un nouveau format. Dans son style, cette Prius semble taillée par le vent. Les lignes sont fluides et paraissent très aérodynamiques. Le capot plongeant et le pare-brise dans sa continuité renforcent cette impression. Les optiques à LED adoptent une forme de C qui se prolonge dans la calandre. Sur le profil de cette Prius, on remarque que les poignées de portes avant ne sont pas intégrées à la carrosserie tandis que celles des portes arrière sont dissimulées dans le montant de portière. Les jantes de 19 pouces sont aussi plus grandes que sur les précédents modèles.

Ce profil est le meilleur côté pour remarquer les nouvelles dimensions de la Prius, la silhouette est plus haute. Un effet qui est accentué par une ceinture de caisse particulièrement haute et des fenêtres petites. La Prius augmente ainsi sa hauteur de 5 centimètres, dans le même temps la Prius devient plus compacte de 4,6 centimètres et moins large de 2,2 centimètres.

Nouvel habitacle

La Prius de cinquième génération évolue aussi dans son intérieur avec une nouvelle architecture. La planche de bord est divisée en 3 parties. Premièrement, derrière le volant se trouve un combiné numérique d’instruments d’une taille de 7 pouces. Ce dernier est positionné plus haut pour avoir moins de mouvements à faire entre la route et le compteur. La partie centrale comporte un écran d’infodivertissement tactile flottant qui à la différence de la tendance ne substitue pas toutes les commandes physiques. On retrouve donc toujours sous cet écran des commandes physiques essentielles comme la climatisation ou les sièges chauffants. Enfin face au passager se trouve un bandeau lumineux intelligent capable de changer de couleur en fonction des informations du Toyota Safety Sense.

La commercialisation de la nouvelle Toyota Prius est prévue pour le printemps 2023, son prix n’est pour l’instant pas communiqué.