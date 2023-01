Toyota : Akio Toyoda va quitter son poste de PDG

Toyota s’est encore affirmé comme le plus grand constructeur d’automobiles en 2022. Cependant, il va bientôt avoir du mouvement à la tête du numéro 1 mondial. En effet, Akio Toyoda occupe la place depuis 2009 mais il va bientôt quitter son poste de PDG mais qu’est-ce que cela change ? Abcmoteur est là pour tout vous expliquer.

Pourquoi Akio Toyoda quitte ses fonctions de PDG ?

Les mauvaises langues diront que Akio Toyoda quitte ses fonctions en raison de son opposition aux véhicules électriques. Il est vrai que Toyota n’est pas un constructeur en avance sur les véhicules électriques comme il a pu l’être au sujet de l’hybridation. De plus, Akio Toyoda a affirmé que le véhicule électrique n’était pas le seul moyen de réduire les émissions de CO2. Ce n’est cependant pas pour ces raisons que Akio Toyoda va quitter ses fonctions de PDG au 1er avril prochain.

En effet, c’est un départ au sein du conseil d’administration qui motive le petit-fils du fondateur de Toyota. Le départ de Takeshi Uchiyamada de son poste de président du conseil d’administration, un poste qui sera bientôt occupé par Akio Toyoda âgé de 66 ans.

Koji Sato le prochain PDG de Toyota

Akio Toyoda laisse la place à Koji Sato. Ce dernier fait carrière dans le groupe Toyota depuis 1992, il a su gravir les échelons jusqu’à être président de Lexus (constructeur premium du groupe Toyota) et de Gazoo Racing (branche sportive de Toyota). De plus, il occupe depuis 2021, les fonctions de directeur opérationnel du groupe et directeur de la marque. À partir du 1er avril, il va donc occuper la place de président-directeur général de Toyota.

Vers un avenir électrique ?

Le lancement du Toyota bZ4X lance la marque sur le marché des véhicules électriques et Koji Sato compte bien accélérer le développement de véhicules électriques mais tout en gardant le soin de produire des véhicules répondant à des besoins locaux et des valeurs diverses. Toutefois, on espère que cette stratégie d’électrification ne va pas nuire aux recherches et développement de Toyota sur l’hydrogène qui semble très prometteur comme en témoigne la présentation récente au salon de Tokyo d’une Toyota AE86 modifiée pour rouler à l’hydrogène.