De très bonnes affaires sur l’automobile en ce moment !

L’été 2020 s’annonce atypique. Après le long confinement de ce dernier printemps, et un redémarrage en douceur, les stocks accumulés de véhicules neufs ou d’occasions invendus ont perdu de leur valeur. Les revendeurs, les mandataires et les constructeurs écoulent actuellement leurs stocks à prix cassés. C’est l’occasion unique de faire de très bonnes affaires auto pour tous les acheteurs, à l’occasion du remplacement d’un véhicule vieillissant par un modèle neuf ou d’occasion, mais plus récent !

Une baisse considérable des immatriculations

Sur les deux mois de confinement total, sur le mois de mars pour sa plus grande parti et sur tout le mois d’avril, les immatriculations de véhicules neufs ont reculé respectivement de 72% et de 89% par rapport au même mois de l’année précédente (source : Comité des Constructeurs Français d’Automobiles – CCFA).

Les mandataires auto et les franchisés ont connu le même sort pour les véhicules d’occasion, à respectivement 34% et 77% de recul sur les deux mêmes mois (source : CCFA).

Or ces reculs sont très largement supérieurs à ceux constatés par l’Insee sur la même période pour la consommation des ménages (-35%). Le secteur automobile a donc particulièrement souffert de la crise liée au Covid-19.

Une période favorable pour les prêts auto

Les achats de véhicules diminuant, les demandes de prêts qui y sont liés ont aussi diminué :

-49% pour l’achat de véhicules neufs

-43% pour les véhicules d’occasion

Les leasings auto ont connu un sort similaire :

-34% pour le neuf

-25% pour de l’occasion

Les constructeurs et les mandataires automobiles, mais les organismes bancaires ou de crédit aussi éprouvent donc aujourd’hui le besoin de se refaire une santé financière, dans un contexte devenu très concurrentiel entre eux.

L’offre devenant très importante quand la demande ne suivait plus, les prix des véhicules et les conditions des crédits auto deviennent évidemment plus favorables pour les acheteurs. C’est donc le moment propice pour faire une demande de prêt auto, d’ailleurs Sofinco propose actuellement des taux très avantageux, afin de vous permettre d’acheter à crédit votre nouveau véhicule.

Achat auto et bonnes affaires : comment tirer parti de cette période ?

Afin de diminuer drastiquement le stock des véhicules disponibles auprès des constructeurs et en concessions, les offres se multiplient et sont d’autant plus en faveur des acheteurs qu’elles se télescopent toutes au même moment.

Sur les prix d’achat d’abord, toutes les marques pratiquent des rabais qui peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros selon les modèles : 2 500 € pour une Opel Corsa par exemple, ou 4 000 € pour une Ford Fiesta (source : Challenges).

Les montants des apports initiaux sont eux aussi revus à la baisse actuellement. L’ensemble vise à la fois à permettre un accès plus facile à l’achat pour un plus grand nombre de ménages, mais aussi à inciter à acheter auprès du constructeur pratiquant ces rabais plutôt que chez sa concurrence.

Achats, crédits, assistance et garanties à prix cassés

Pour les consommateurs, les bonnes affaires auto sont bien au rendez-vous, comme on pouvait s’y attendre et de manière immédiate. Mais les crédits auto ne sont pas en reste. Les crédits classiques, auprès des organismes prêteurs, sont eux aussi proposés à des taux revus à la baisse, concurrence oblige (et même à 0% sur 36 mois chez certains constructeurs).

Ces mêmes constructeurs proposent également des LOA à mensualités réduites et très souvent avec des montants d’apport réduits eux aussi : la nouvelle Opel Corsa est proposée avec un loyer mensuel de 129 €, ou la Citroën C1 à 125 €, par exemple. D’autres proposent même d’acheter maintenant et de payer sa voiture en 2021 comme Seat.

À ces prix et taux réduits, les constructeurs ajoutent la plupart du temps des contrats inclus d’assistance et de garantie sur 3, 4 ou 5 ans. Pour certains modèles, les conditions de reprise des véhicules anciens sont même augmentées de primes constructeurs.

La période se prête donc tout particulièrement à l’achat de véhicules, neufs ou d’occasion à prix très réduits tout en profitant d’avantages et de services considérables.