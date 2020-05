Seat : achetez lors du déconfinement, payez en 2021

Seat propose une offre de location longue durée avec une exonération des six premiers loyers et aucun apport. On ne paie donc rien avant six mois.

Les concessions vont pouvoir ouvrir à nouveau leurs portes librement, mais les marques s’inquiètent de la reprise de l’activité. Les clients risquent de ne pas se bousculer dans les showrooms pendant les premières semaines du déconfinement. Pour les attirer, les marques vont mettre en avant de belles promotions, avec notamment des offres spéciales liées au contexte.

Seat a ainsi présenté la sienne, et l’espagnol frappe fort. Il lance l’opération « Profitez-en maintenant et payez en 2021 ». Ce genre de promo avec un décalage de paiement n’est pas inédit. Mais là, nous ne sommes qu’en mai ! Cette offre consiste en un contrat en location longue durée (LLD) sur 36 mois sans apport avec une exonération des six premiers loyers. Seat joue donc un peu sur les mots car en cas de livraison dès fin mai, un loyer sera donc prévu en toute fin d’année.

Mais c’est très intéressant d’avoir un véhicule neuf et de ne rien avoir à débourser pendant six mois ! Attention toutefois, c’est une LLD 30.000 km sans la prise en compte de la garantie et de l’entretien. La bonne nouvelle est que l’opération concerne l’Ibiza, l’Arona, l’Ateca et la toute nouvelle Leon, qui doit arriver dans les garages à l’occasion du déconfinement. Cette offre est valable pour une commande avant le 30 juin et une livraison avant le 31 juillet.

Par ailleurs, la marque annonce des remises allant jusqu’à 6.000 €.