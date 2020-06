Marché automobile : redémarrage en douceur après le confinement

Le bilan du marché auto de mai est plombé par le confinement mais un début de reprise a été constaté à la fin du mois.

Bien sûr, le bilan de mai a encore des allures catastrophiques. Un peu moins de 100.000 voitures particulières ont été immatriculées, soit une chute de 50,3 % par rapport à mai 2019. Mais c’est bien évidemment la faute aux mesures de confinement. Les concessions n’ont pu ouvrir à nouveau leurs portes que le 11 mai. On peut voir le verre à moitié plein en soulignant que les ventes avaient chuté de 72 % en mars, avec pourtant une première moitié de mois normale, avant la mise en place du confinement.

Sans surprise, il n’y a pas eu de redémarrage de l’activité en trombe. Les professionnels ne s’attendaient toutefois pas à une ruée dans les concessions, d’autant que mai a été perturbé par le pont de l’Ascension et le fait qu’il y avait toujours de grosses restrictions de circulation. De plus, même si le contexte est favorable aux bonnes affaires avec les modèles bradés en stock, les clients ont aussi pu rester méfiant en raison du contexte sanitaire.

Les points de vente se sont d’abord concentrés sur la livraison de véhicules commandés avant le confinement. D’ailleurs, après quelques jours qui ont sûrement été nécessaires pour roder les mesures sanitaires au moment de la livraison, un pic à plus de 7.000 immatriculations a été enregistré le 19 mai, un niveau quasiment semblable à un jour de l’avant crise. Toutefois, le secteur est inquiet, car les ventes aux entreprises sont au plus bas et celles aux loueurs quasiment à l’arrêt. Or, les particuliers ne représentent déjà pas la moitié du total des ventes en temps normal.

Les vendeurs espèrent une amélioration en juin avec la deuxième phase du déconfinement, qui va lever les restrictions de circulation. Des nouveautés devraient attirer la curiosité, comme la Renault Clio hybride ou la Seat Leon. Mais les marques espèrent surtout une relance portée par les nouvelles aides à l’achat qui entrent en vigueur le 1er juin.