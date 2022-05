BMW Série 1 et Série 2 Grand Coupé : Une Edition M Sport Pro plus sportive

BMW continue de fêter l’anniversaire de son préparateur Motorsport. Après une série spéciale de la M4 et une version radicale CSL de cette dernière, ce sont les BMW Série 1 et Série 2 Grand Coupé qui se dotent d’une Edition M Sport Pro leur conférant un aspect plus sportif.

Kit carrosserie spécifique

D’après BMW, cette finition spéciale basée sur la M Sport apporte des « améliorations ciblées à la dimension sportive des deux modèles ». Le constructeur à l’hélice offre un kit carrosserie spécifique à la M Sport Pro qui reprend l’aileron déjà existant mais ajoute un bouclier exclusif aux grandes entrées d’air ainsi que des ouïes latérales sur les pare-chocs avant et arrière. Les jantes de 18 pouces noires et brillantes sont spécifiques à cette série, elles cachent des étriers de freins rouges. La hauteur de caisse est également abaissée de 10mm afin de lui conférer un comportement plus sportif.

De plus, pour les personnes ayant configuré des motorisations M135i xDrive et M235i xDrive avec cette finition M Sport Pro, il est possible d’obtenir les logos spécifiques pour les 50 ans de la branche Motorsport.

Couleur Individual et M

BMW offre 8 couleurs avec cette finition mais le constructeur fait savoir qu’il est possible de demander en supplément à choisir parmi les couleurs Individual et Motorsport qui propose des teintes emblématiques comme le Jaune Dakar ou le Violet Daytona de la BMW M3 E36.

Habitacle aux détails exclusifs

Pour cette Édition M Sport Pro, BMW donne aux habitacles de BMW Série 1 et Série 2 Grand Coupé des détails exclusifs. Ainsi, ils sont équipés d’une sellerie Dakota spéciale bi-ton noir et rouge (Schwarz/Rot) ou noir et crème (Schwarz/Ivory). Un blason est apposé sur ces sièges avant au maintien amélioré.

Cette Edition M Sport Pro sera disponible à partir juillet 2022 sur l’ensemble de la gamme BMW Série 1 et Série 2 Grand Coupé à l’exception de la 128ti.