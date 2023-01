BMW M3 CS : présentation officielle

510 chevaux dans une BMW M3 ce n’est pas assez pour vous ? BMW a la réponse avec la nouvelle BMW M3 CS qui augmente sa puissance. Ce n’est pas tout, le constructeur bavarois lui offre aussi un régime lui permettant de devenir encore plus dynamique. Tout ce qu’il faut savoir de la nouvelle BMW M3 CS avec Abcmoteur.

Plus de puissance

Cette nouvelle BMW M3 CS augmente sa puissance en modifiant le moteur M 3,0 litres 6 cylindres en ligne TwinPower Turbo. Ce bloc utilisé également dans la M4 CSL passe à 550 chevaux grâce à l’augmentation de la pression de suralimentation passant de 1,7 bar a 2,1 bars mais aussi par l’ajout d’élément dérivé de la compétition comme un vilebrequin forgé. Son couple de 650 Nm est présent dès 2 750 tr/min et est disponible jusqu’à 5 950 tr/min tandis que la puissance maximale est disponible dès 6 250 tr/min alors que le moteur atteint son régime maximal à 7 200 tr/min.

Cette mécanique est associée à transmission intégrale M xDrive et à la boîte de vitesses M à huit rapports avec Drivelogic, ce qui lui permet de belles performances. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,4 secondes et seulement 11,1 secondes pour effectuer un 0 à 200 km/h. Sa vitesse de pointe est atteinte à 302 km/h lorsqu’elle est équipée du Pack Expérience M.

Que les puristes de la propulsion se rassurent cette transmission intégrale M xDrive sait devenir une véritable propulsion lorsque l’on désactive DSC (Dynamic Stability Control). Cette nouvelle BMW M3 CS va pouvoir danser du train arrière.

Un châssis plus pointu

Mettre plus de puissance ne suffit pas à rendre une voiture plus sportive, il lui faut aussi un châssis plus performant. Pour cela BMW l’a doté d’une géométrie spécifique, d’un nouveau réglage d’amortisseurs mais aussi des barres antiroulis révisées. On peut aussi noter la présence en série de freins M hautes performances avec des étriers de frein peints en rouge ou en noir, en option est disponible le freinage M Carbon céramiques avec des étriers de couleur or mat ou rouge. Ces systèmes de freinage sont cachés derrière des jantes M forgées de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière avec des rayons en V et une finition Bronze doré. Elles peuvent aussi être choisies en noir mat. Elles chaussent des pneus dédiés pour la piste en 275/35 ZR19 à l’avant et en 285/30 ZR20, les clients peuvent demander une monte de pneus routiers performants sans supplément.

Réduction de poids

BMW fait subir un régime à la M3. Cela commence par l’utilisation de composants en plastique renforcé de fibres de carbone. Mais aussi du carbone pour son toit, son capot ou encore son splitter avant et sa console centrale. La BMW M3 CS dispose de série des sièges baquets M Carbon qui permettent de réduire le poids présent dans l’habitacle grâce à l’utilisation de fibre de carbone, encore. Enfin, le système d’échappement avec un silencieux arrière en titane permet de réduire le poids de 4 kg à lui seul. Au total, la réduction de poids total atteint une vingtaine de kilos par rapport à la BMW M3 Compétition M xDrive Berline.

Prix et lancement

La nouvelle BMW M3 CS revendique un style résolument sportif qui est à découvrir dans cet article. BMW annonce un tarif débutant à partir de 157 000€ tandis que la production en série limitée doit débuter en mars prochain. Maintenant, on attend juste que BMW donne le même traitement à la BMW M3 Touring.