BMW M3 CS : les premières photos

Chez BMW la M3 est la sportive mythique, en 6 générations elle a connu différentes motorisations avec différentes puissances selon la version. Le coupé BMW M4, très proche techniquement, a le droit depuis l’été dernier à une déclinaison très sportive CSL. À son tour la M4 se dote d’une version plus sportive dont voici les premières photos.

Un regard de M4 CSL

Avec les premières photos dévoilées avant la présentation officielle de la M3 CS, on peut se rendre compte que sa face est très proche de celle de la M4 CSL. On pourrait presque les confondre et c’est bien normal car ce bouclier reprend le même design, la même lame avant en carbone et la signature lumineuse jaune est aussi présente. Le capot ressemble également à celui de la BMW M4 CSL

À l’arrière, on peut faire le même constat avec un bouclier proche et une même disposition des sorties d’échappement. Toutefois l’aileron de la M3 CS semble spécifique. En ce qui concerne l’habitacle on retrouve le volant en Alcantara ainsi que les sièges baquets dotés de carbone.

Plus de puissance ?

En ce qui concerne sa mécanique, il n’y a encore aucune certitude. On ne sait pas si la puissance du moteur 6 cylindres TwinPower turbo sera augmentée. Elle est pour l’instant de 510 chevaux pour le M3 Compétition. On ne sait pas non plus si sa transmission sera une pure propulsion dans la tradition BMW ou une transmission intégrale.