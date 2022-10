Mondial de l’Auto 2022 : les stars attendues

Dès lundi prochain, le 17 octobre 2022 jusqu’au 23 octobre 2022 le Mondial de l’Auto se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles. Après une édition annulée en raison de la covid-19, le salon parisien revient. L’occasion pour nous de passer en revue les stars attendues de ce Mondial 2022.

Renault 5 Turbo 3E

Renault souhaite attirer les visiteurs sur son stand avec le concept-car Renault 5 Turbo 3E. Ce dernier s’inspire fièrement de la Renault 5 Turbo et la Renault 5 Turbo 2 rendu célèbre par son palmarès en Rallye notamment par Jean Ragnotti. Cependant, la Renault 5 Turbo de 2022 abandonne le moteur 4 cylindres turbo en position centrale arrière. En lieu et place s’installe deux moteurs électriques entraînant chacun l’une des roues arrière. La puissance cumulée atteint 380 chevaux et 700 Nm de couple. Renault annonce un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

BYD Song Plus EV

Les chinois aiment Paris, cela s’applique aussi au salon avec la marque BYD avec son véhicule 100% électrique Song Plus EV. L’autonomie est annoncée à 500km grâce à une batterie de 71,7 kWh. Une électricité distribuée à une machine électrique de 184 chevaux. Le Mondial de l’Automobile est l’occasion pour la marque chinoise de se laisser découvrir par le public européen.

Le 1000tipla de Vilebrequin

Le Mondial de l’Automobile se modernise en invitant les célèbres personnages de la chaîne YouTube de Vilebrequin qui vient tout juste de remporter le GP Explorer et de dépasser 2 000 000 millions d’abonnés. Le projet fou des deux hommes est né il y a deux ans et consiste à préparer un Fiat Multipla à plus de 1000 chevaux. Après avoir lancé une cagnotte participative ayant généré plus d’1 000 000 d’euros, le projet sera présenté pour la première fois aux visiteurs du Mondial de l’Automobile de Paris.

Il y a fort à parier que le stand de Vilebrequin soit l’un des stands les plus bondés. D’autant plus que ce dernier propose d’autres surprises.

Pagani Huayra Roadster BC

Pagani ne sera pas présent la semaine prochaine sur le Mondial de l’Auto. Cependant, les passionnés de la marque italienne pourront admirer une Pagani Huayra Roadster BC car le garage Moteur et Sens sera au côté de Vilebrequin sur le stand de 500m2.

NamX HUV

Le NamX HUV va faire son apparition sur le Mondial de l’Auto. Le SUV français fonctionnant à l’hydrogène propose des solutions innovantes notamment un compartiment comprenant des capsules d’hydrogène de rechange. Il est à découvrir en détail sur Abcmoteur.

Mobilize Duo

Le Renault Twizy renaît avec ce Mobilize Duo. Ce quadricycle léger est encore s’annonce comme un concurrent sérieux de la Citroën Ami puisque le véhicule électrique serait accessible avec le BSR dès 14 ans.

Fisker Ocean

Fisker arrive avec un second véhicule après la Fisker Karma. L’Ocean sera bientôt commercialisé en Europe, Paris est la première apparition du SUV sur le Vieux Continent.

Dacia Manifesto

Le constructeur Roumain Dacia sera présent au Mondial de l’Auto avec son concept car fraîchement présenté Dacia Manifesto. Le véhicule aux allures de buggy devrait séduire le public du salon.

Alpine A110 R

Elle aussi vient d’etre dévoilé récemment. L’Alpine A110 R fait sa présentation au public français sur le salon de Paris. Le véhicule aux performances de premier plan est elle aussi une voiture qui devrait vraisemblablement attirer les visiteurs.