Aston Martin V12 Vantage Roadster : sans toit pour profiter du son

Ce week-end on reste dans les roadsters avec la présentation de l’Aston Martin V12 Vantage Roadster qui suit celle de la Bugatti Mistral. La fin des congés d’été donne l’envie aux constructeurs de profiter des derniers jours ensoleillés du mois d’août avant la rentrée.

249 exemplaires

Cette Aston Martin V12 Vantage Roadster est limitée à seulement 249 exemplaires. La version coupée était déjà désirable, mettre un V12 5,2 litres biturbo de 700 chevaux et 753 Nm est toujours existant pour le passionné automobile mais alors si on enlève le toit permettant de profiter au mieux des vocalises de cette mécanique des plus nobles et qu’on en limite le nombre à seulement 249 exemplaires, on se retrouve avec un collector dès sa présentation. Les acheteurs ne s’y sont pas trompés car les cabriolets sont déjà tous vendus alors que le véhicule a été présenté ses derniers jours à Pebble Beach aux Etats-Unis lors de la Monterrey Car Week.

Seulement 60 kg de surpoids

Cela paraît toujours déroutant lorsque l’on dit qu’un cabriolet est plus lourd que le coupé. En effet, on a l’impression qu’en enlevant le toit on gagne du poids en réduisant la matière présente sur le véhicule. Alors oui mais non car pour compenser la disparition du toit, il faut renforcer la caisse afin de lui assurer une rigidité optimale, de plus la capote est son mécanisme sont souvent lourds également.

Cette Aston Martin V12 Vantage Roadster ne déroge pas à cette règle et voit son poids augmenter de 60 kg. Une prise de masse contenue qui porte son poids à 1 855 kilos.

Cette version V12 à toit découvrable est plus agressive que sa petite sœur à moteur V8. Ainsi, on retrouve un bouclier avant ouvert sur les extrémités, une lame avant, des ailes larges qui servent à l’avant d’extracteur d’air, un nouveau diffuseur qui saurait compenser l’absence de l’aileron arrière du coupé.

Enfin, Aston Martin gagne du poids avec l’utilisation massive de fibre de carbone, d’une batterie plus légère et d’une ligne d’échappement allégée.

Le prix n’est pas communiqué actuellement pour cette voiture qui est capable d’effectuer le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et d’atteindre 332 km/h. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de cette année 2022.