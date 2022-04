Pikes Peak : Le légendaire Toyota Tacoma sera de retour

Pikes Peak fête ses 100 ans, l’occasion pour Toyota de sortir son Tacoma mythique avec Rod Millen qui l’est tout autant.

No limit

Pikes Peak est la course de côte la plus connue au monde pour une raison simple, c’est l’une des seules compétitions automobile au monde à être aussi dingue. En effet dans les années 80 les constructeurs engagés en Groupe B du Rallye se retrouvent avec des voitures surpuissantes et hyperperformantes sur les bras après que la catégorie soit stoppée en raison d’un accident poussant à la considérer comme dangereuse. Audi découvre alors cette petite course sur une grande montagne au fin fond du Colorado ayant pour particularité de ne pas avoir des règles concernant la puissance des véhicules engagés. Les années suivantes suivront les autres voitures du Groupe B avec encore plus de puissance alors qu’elles avaient été arrêtées car trop dangereuses.

Les voitures s’engageant alors dans la course se font une course à la puissance jusqu’à dépasser les 1 000 chevaux pour des voitures sous la tonne alors que la piste n’est même pas encore totalement goudronnée. Des caractéristiques qui donnent des souvenirs particuliers aux enfants des années 80, 90 grandes heures de la course, on se souvient de l’Audi Quattro S1 Pikes Peak, de la Peugeot 405 T16 conduite par la légende Ari Vatanen ou encore la Suzuki Escudo qui a marqué toute une génération de joueur de Gran Turismo.

Le Toyota Tacoma légende parmi les légendes

Toyota a été victorieux en 1998 et 1999 en engageant un pick-up, ce Toyota Tacoma n’a pas grand-chose en rapport avec la version de série, même rien d’origine. Il repose sur un châssis tubulaire avec en position centrale arrière un 4 cylindres 2,1 litres « 503E » développant 1000 chevaux qui s’avère être de 750 chevaux au sommet, une puissance bien éloignée de celle d’un Tacoma et un poids de seulement 885 kg.

En réalité, seulement les feux ressemblent à ceux du Tacoma de série, pour le reste il est au ras du sol, sur des jantes BBS. La benne n’est presque pas visible car elle est occupée par le moteur et reçoit un immense aileron pour coller au maximum au bitume ou à la terre.

Rod Millen au volant

Pour piloter en 2022 ce Toyota, qui de mieux placé que son pilote victorieux à son volant en 1998 et 1999 ayant participé a forgé la légende ? Ce sera donc Rod Millen qui mettra à nouveau les gants pour dompter cette bête. Le Neo-Zelandais de 71 ans est l’un des pilotes les plus titrés de l’épreuve, il a décroché plusieurs fois le record absolu de l’épreuve notamment avec ce Tacoma.

Évidemment, une voiture vieille de 20 ans ne s’engage pas dans une chasse au chrono, elle s’engage dans la catégorie exhibition afin de rendre hommage au passé de la course.

