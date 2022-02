Gran Turismo 7: Un gameplay fourni à quelques semaines de sa sortie

La mythique licence de simulation automobile de Sony et Polyphonie Digital est de retour pour sa 7ème version. Après 9 ans sans véritable épisode (Gran Turismo Sport était plus tourné vers le E-Sport) Gran Turismo revient avec un jeu qui semble plus complet que jamais.

À l’occasion de l’événement de Playstation « State of Play », Il nous est offert un gameplay de 30 minutes qui ravira les joueurs fidèles de la licence qui fête cette année ses 25 ans.

Les permis sont toujours présents, les compétitions seront nombreuses, les maitrises de circuits egalement. La progression semble méritocratique, elle ne donnera pas accès aux véhicules les plus exclusifs de suite. 97 circuits seront présents avec plus de 30 lieux différents, parmi eux: Suzuka, Tsukuba ou Le Mans mais toujours des circuits Gran Turismo comme le Deep Forest ou le Tokyo Expressway.

Kazunori Yamauchi veut réconcilier les jeunes avec l’automobile avec ce Gran Turismo 7. Ainsi, il propose avec le GT Café un lieu de détente dans le jeu où il sera possible d’en apprendre plus sur sa collection de voitures. Gran Turismo a permis à de nombreux joueurs de developper une passion particulière pour l’automobile, parfois en faisant découvrir des modèles de voitures encore méconnus en Europe.

Pour le coté fun, un rallye musique sera proposé où le challenge sera de conduire selon le rythme musical. Pas sûr que les aficionados de la trajectoire soient les plus séduits par ce mode de jeu. Néanmoins, il permettra de proposer une nouvelle diversité dans les modes de jeux.

Les chanceux possesseurs de PS5 encore difficile à obtenir pourront profiter de la dernière génération de manette et de ses évolutions permettant un retour de sensations jusqu’au bout des doigts avec notamment la gâchette de frein plus ou moins dure et avec la simulation d’un déclenchement d’ABS. De plus, le rendu audio est optimisé pour une diffusion en 3D du son, ainsi vous saurez si vous allez vous faire dépasser et même de quel coté.

Le coté multijoueur reprendra celui de GT sport avec un orientation compétition en ligne. De plus, si vous n’avez pas de PS5, aucun souci vous pourrez jouer avec votre ami qui a une sur votre « vieille » PS4 car le jeu sera disponible sur les deux consoles et les serveurs en ligne seront partagés.

Enfin, la préparation et l’entretien de la voiture sont encore plus poussés que les anciens épisodes, échappement, kit turbo, ECU, freins, allègements, tout ce que l’on peut faire dans la vrai vie comme optimisation de performance sera sur Gran Turismo. Il sera maintenant possible de personnaliser son bolide en mettant des kits larges, des ailerons, des stickers ou encore choisir entre 130 modèles de jantes aftermarket. Chose interessante, les teintes proposées dans le nuancier de Gran Turismo 7 sont des vraies teintes constructeurs, ainsi vous pourrez peindre votre Dodge Viper en Midnight Purple venant d’une Nissan Skyline.

Cet opus très attendu sera disponible dès le 4 mars 2022 sur Playstation 5 et 4. Après 9 ans d’absence l’attente est grande et il semblerait que les équipes de Kazunori Yamauchi aient mis le paquet pour ravir les fans.