Les meilleures voitures familiales d’occasion

Il n’est pas évident de trouver une voiture pour satisfaire toute sa famille, surtout sur le marché des véhicules neufs où les monospaces tendent à disparaître et où les prix des autres véhicules continuent d’augmenter. L’occasion peut alors être une intéressante solution pour trouver sa voiture familiale à bon prix. Tout ce qu’il faut savoir avec Abcmoteur

Pourquoi acheter un véhicule d’occasion ?

Acheter une voiture d’occasion récente peut être une bonne affaire. En effet, cela vous permet de profiter d’une voiture encore moderne et qui correspond aux exigences actuelles pour un tarif bien plus intéressant. Le marché de l’occasion en France donne accès à un important choix de véhicules avec différentes configurations permettant de trouver rapidement son bonheur et sans avoir un long délai de livraison comme pour les véhicules neufs actuellement.

Cependant, il faut faire attention car il y a parfois des occasions douteuses sur le marché. Pour vous en prémunir un maximum, Abcmoteur recommande de faire affaire avec un professionnel à la réputation solide. Ce dernier est capable de déceler un véhicule en mauvais état, une expertise qui permet aux clients d’acheter une voiture fiable et en bon état. De plus, un professionnel peut vous proposer le rachat de votre voiture, comme la reprise chez Elite Auto de votre ancien véhicule, ce qui vous évite la démarche parfois difficile de la revente entre particuliers.

Quelle voiture familiale d’occasion acheter ?

Bien que les SUV deviennent les voitures familiales dans les gammes des constructeurs, les breaks et les monospaces sont toujours d’excellentes voitures pour les familles. Renault proposait dans sa gamme encore jusqu’à récemment plusieurs breaks et 3 monospaces qui sont aujourd’hui de bonnes affaires sur le marché de l’occasion.

Ainsi le Renault Espace s’adressera à une famille nombreuse qui a besoin de beaucoup de place. Il dispose d’une habitabilité conséquente avec son coffre de 247 litres en configuration 7 places et jusqu’à 719 litres avec la troisième rangée de sièges rabattue. Il faut aussi remarquer que sa troisième rangée de sièges n’est pas une punition pour ses passagers comme d’autres véhicules 7 places.

Dans un gabarit moins imposant il existe le Renault Scenic, lui aussi est encore récent et profite donc d’équipements et de motorisations toujours actuelles. Selon vos besoins le Scenic est disponible en deux tailles différentes. Le Grand Scenic peut proposer 7 places tandis que le Scenic propose 5 places. Avec le Scenic, il est possible de transporter sa famille de 5 personnes en confort grâce à un espace intérieur important, cependant la dernière rangée de sièges est moins logeable que celle de son grand frère l’Espace.

Enfin pour ceux qui ne voudraient pas d’un monospace. La Renault Talisman Estate ou la Renault Megane Estate sont aujourd’hui de bonnes affaires que l’on peut trouver en dessous de 20 000€. Elles proposent un comportement plus dynamique que les monospaces précédemment cités tout en gardant un espace à bord confortable et un coffre généreux.