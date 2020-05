Renault Espace restylé : la gamme, les prix

La version rafraîchie de l’Espace arrivera dans les concessions après le confinement. Le modèle fait le plein de nouveaux équipements.

Dès le 11 mai, les clients vont pouvoir retrouver le chemin des concessions. L’occasion de faire de bonnes affaires sur les stocks que les marques voudront rapidement écouler, mais aussi de découvrir des nouveautés qui attendaient aussi d’être déconfinées ! Parmi elles, il y aura chez Renault l’Espace restylé, pourtant dévoilé il y a près de six mois.

Le modèle commencera sa carrière commerciale avec les moteurs diesel, visibles sur le configurateur. Il y aura deux variantes du 2.0 dCi, en 160 et 200 ch, avec d’office une boîte double embrayage EDC. L’offre sera rapidement agrémentée d’un moteur essence, le 1.8 TCe de 225 ch, avec aussi l’EDC. Les moteurs n’ont pas changé à l’occasion du restylage. L’Espace fait malheureusement l’impasse sur l’hybridation, qui aurait pourtant pu aider à relancer ses ventes.

La gamme comporte trois niveaux de finition. Le modèle d’accès Zen est déjà bien équipé avec en série : jantes 18 pouces, phares full LED, freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, aide au maintien dans la voie, surveillance des angles morts, régulateur de vitesse, caméra de recul, aide aux créneaux, lecture des panneaux de signalisation, feux de route automatiques, navigation sur un écran tactile agrandi à 9,3 pouces, climatisation, sièges arrière qui se replient avec un bouton…

Sur le niveau Intens, on trouve deux nouveautés du modèle : l’instrumentation numérique 10 pouces et les phares LED de type Matrix. Il y a aussi des jantes 19 pouces, la sellerie cuir et l’affichage tête-haute. Il faut opter pour le niveau haut de gamme Initiale Paris pour trouver en série l’autre grande nouveauté en matière d’équipement : la conduite autonome de niveau 2, avec le travail combiné du régulateur de vitesse adaptatif et de l’aide au maintien dans la voie. Il y a aussi en série les quatre roues directrices.

Les prix

Blue dCi 160 ch EDC > Zen : 44.100 €, Intens : 49.100 €

Blue dCi 200 ch EDC > Intens : 51.600 €, Initiale Paris : 56.300 €.