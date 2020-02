Renault Talisman restylée : qu’est ce qui change ?

Petite mise à jour pour la Talisman. La familiale de Renault peaufine son look, avec plus de chrome, et modernise son équipement : écrans agrandis, conduite semi-autonome…

Quelques semaines après la Mégane, c’est au tour de la Talisman d’évoluer. La berline et le break Estate sont revus par (toutes) petites touches, histoire de leur donner un petit coup de frais et de les mettre à jour sur le plan technologique. A l’extérieur, c’est donc subtil. Le bouclier avant a été redessiné, avec une prise d’air agrandie traversée par une baguette chromée. Les lamelles de la calandre évoluent. A l’arrière, la signature lumineuse est modernisée. Les feux sont désormais traversés par du chrome. Le nuancier intègre trois nouvelles couleurs : Gris Baltique, Gris Highland et Rouge Millésime.

A l’intérieur, sur le plan esthétique, on note un nouveau dessin pour le tunnel central, avec des bordures argentées qui intègrent un éclairage d’ambiance LED (huit couleurs au choix). Les porte-gobelets sont plus grands et sans couvercle. Au niveau de la planche de bord, le changement concernent les écrans. La Talisman reçoit enfin une instrumentation 100 % numérique sur écran 10,2 pouces (en série à partir d’Intens). Au centre, l’écran vertical passe de 8,7 à 9,3 pouces. Les commandes de clim ont été modifiées, avec l’affichage de la température dans les molettes de réglage. De nouvelles selleries font leur apparition.

Pas d’hybride

Bon point : l’équipement est modernisé. La Talisman adopte des phares LED Matrix, avec un faisceau qui s’adapte en permanence en fonction du trafic. Le restylage marque aussi l’arrivée de la conduite semi-autonome de niveau 2, avec régulateur de vitesse adaptatif et assistance de centrage dans la voie. Le véhicule peut s’arrêter et redémarrer seul (dans un délai de trois secondes). Le freinage d’urgence détecte les piétons et cyclistes.

En revanche, sous le capot, rien ne bouge. On trouve deux blocs essence, le 1.3 TCe 160 ch et le 1.8 TCe 225 ch, avec boîte EDC 7 rapports. En diesel, il y a le 1.7 dCi 120 ou 150 ch avec la boîte manuelle, et le 2.0 dCi 160 ou 200 ch avec la boîte EDC 7. Aucun hybride au programme. Cette Talisman rafraîchie sera en vente en juin.