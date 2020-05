Nouvelle Renault Mégane : la gamme, les prix

La Mégane restylée est disponible à la commande dès le 2 juin. Elle est disponible en version hybride rechargeable, qui profite du nouveau bonus.

La Mégane 4 revue et corrigée va rejoindre les concessions d’ici quelques semaines. Mais les carnets de commandes seront ouverts dès le 2 juin. La gamme est vaste, avec deux carrosseries (berline et break) et des moteurs de 115 à 300 ch.

En essence, on a donc en entrée de gamme un bloc de 115 ch. Il y a ensuite un 140 ch et un 160 ch. Ce dernier reçoit d’office la boîte double embrayage EDC, en option sur le 140 ch. Côté diesel, Renault ne propose plus que le dCi 115 ch (EDC en option). Les sportives RS sont toujours au catalogue. La RS normale fait désormais 300 ch, comme la Trophy, qui se distingue par son châssis Cup.

La grande nouveauté mécanique est l’arrivée d’une version hybride rechargeable. L’E-Tech Plug-in développe 160 ch et reçoit une batterie lithium-ion de 9,8 kWh. L’autonomie électrique est de 50 km. Ce moteur est d’abord proposé sur le break. Il profite du nouveau bonus de 2.000 €.

Côté finition, on a en accès la Life, qui a en série les phares full LED, les jantes 16 pouces, le régulateur de vitesse, la climatisation manuelle et la radio. La Zen ajoute l’aide au parking arrière, les capteurs de pluie et de luminosité, l’accès mains-libres, la climatisation automatique, le système multimédia Easy Link sur écran tactile 7 pouces avec les compatibilité Android Auto et Apple Car Play.

L’Intens a l’aide au parking avant, la caméra de recul, l’alerte de franchissement de ligne, la détection de fatigue, le freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, les antibrouillards et, nouveautés sur la Mégane, l’instrumentation numérique 10 pouces, l’accès par smartphone et l’écran central 9,3 pouces avec navigation.

La GT Line devient RS Line, avec l’équipement de l’Intens et une présentation plus sportive (jantes 17 pouces, boucliers spécifiques, double canule d’échappement, sellerie alcantara, volant spécifique…). Enfin, Renault propose une série spéciale de lancement Edition One. Celle-ci est basée sur l’Intens et ajoute : surveillance des angles morts, aide aux créneaux, siège conducteur électrique, massant, chauffant, sellerie cuir, volant chauffant.

Les prix des versions thermiques

Les prix des RS

Les prix du break hybride E-Tech Plug-in