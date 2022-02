Volvo XC60 et XC90 : mise à jour de la gamme et de la techno

La gamme Volvo voit un vent de changement avec une nouvelle structure qui a été lancée ce début d’année d’abord sur les XC40, V40 et V60. C’est maintenant au tour des deux SUV XC60 et XC90 de recevoir leur mise à niveau afin de correspondre au reste de gamme.

XC60 :

Le XC60 est le SUV intermédiaire dans la gamme Volvo, il se voit maintenant présenté avec 4 niveaux de finitions : Start, Plus, Ultimate et Polestar Engineered. Il se décline dans un même nombre de motorisations : un diesel B5 AWD, un micro-hybride diesel B4, et deux hybrides rechargeables essence T6 AWD et T8 AWD.

Start Plus Style Chrome Plus Style Dark Ultimate Style Chrome Ultimate Style Dark Polestar Engineered B4 55 730€ 58 680€ 58 680€ 66 280€ 66 280€ - B5 - - - 73 030€ 73 030€ - T6 68 630€ 70 980€ 70 980€ 76 730€ 76 730€ - T8 - - - 79 730€ - 83 980€

XC90 :

Le plus grand des SUV Volvo voit en même temps que sa gamme est mise à jour un nouveau système infodivertissement s’installer à bord. Il fonctionne sous Android Automotive OS développé conjointement avec Google. Il dispose alors de l’assistant vocal Google Assistant, du système de navigation Google Maps ou encore des applications compatibles avec l’interface Play Store. Un abonnement de 4 ans est inclus pour bénéficier des services connectés du système dès la finition entrée de gamme.

À propos des finitions, Le Volvo XC90 est disponible en Start et Ultimate avec deux moteurs, un micro-hybride B5 AWD diesel et un hybride rechargeable essence T8 AWD.

Autre nouveauté pour le XC90, il embarque le système ADAS et se trouve équipé de capteurs de dernière génération. Ce nouveau système sert à prévenir ou atténuer les collisions par des interventions de freinage ciblées.

Start Ultimate Style Chrome Ultimate Style Dark B5 72 400€ 86 780€ - T8 86 050€ 98 880€ 98 880€