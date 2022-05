Volkswagen Touareg : Il fête ses 20 ans avec une édition spéciale

Volkswagen célèbre les 20 ans de deux de ses modèles avec une Edition 20. Après avoir été appliquée sur la Golf R, c’est au SUV Touareg de recevoir une série limitée d’anniversaire.

Couleur spécifique

Ce Volkswagen Touareg Edition 20 reçoit une teinte exclusive, le Meloe Blue. Les vitres, lunettes et feux arrière sont teintés afin de lui donner un air plus sportif. Il est équipé de jantes 20 pouces Bogota noires surmontées de passages de roues de la même couleur et d’un diffuseur noir.

Un habitacle de célébration

À l’intérieur ce Touareg célèbre aussi son anniversaire avec des logos spécifiques sur le pommeau de vitesses et ses seuils de portes. La sellerie Savona est en cuir avec des surpiqûres en diamant. Pour finir, l’habitacle reçoit des inserts rouges sur la planche de bord et les portières.

Cette version Edition 20 est disponible avec les 4 motorisations de la gamme. Le diesel 3.0 V6 TDI 231 chevaux ou 286 chevaux, l’essence 3.0 V6 TSI 340 chevaux et l’hybride rechargeable V6 3.0 TSI 381 chevaux, ces moteurs sont tous accouplés à une boîte automatique à 8 rapports. Le premier prix de cette Edition 20 est fixé à 77 530€ et elle sera disponible dès le mois prochain.