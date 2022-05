Volkswagen Golf R « 20 Years » : un hommage pour les 20 ans de la première R

Volkswagen fête les 20 ans de la première Golf « R » avec l’arrivée en 2002 de la Golf 4 R32 qui a lancé une déclinaison plus performante que la GTI déjà existante. En 2002, les 240 chevaux du V6 3,2 litres atmosphérique faisait de cette Golf R32 la plus puissante de série. 20 ans plus tard en 2022, la déclinaison Golf R « 20 Years » est forte de 333 chevaux ce qui en fait la Golf la plus puissante.

333 chevaux

Le moteur 6 cylindres mélodieux de la Golf R32 a cédé sa place sous le capot à partir de la Golf 6 à un bloc 4 cylindres 2 litres turbo, ce n’est pas pour autant que la puissance a baissé car la 8 ème génération de Golf développe dans la version R 320 chevaux et maintenant 333 chevaux dans cette version 20 Years. Comme ses ancêtres elle dispose d’une transmission intégrale 4MOTION et d’une boîte double embrayage DSG qui compte maintenant 7 rapports. Cet ensemble lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, soit 0,1 seconde de moins que la R.

Pack R-Performance de série

Cette version spéciale 20 Years adopte un pack R-Performance avec de nouveaux modes de conduite « Spéciale » qui permet d’adapter la voiture à une utilisation piste et notamment celle du Nurburgring mais aussi un mode « Drift ».

Elle est équipée d’un aileron plus imposant, des jantes Estoril de 19 pouces peintes en bleu et l’intérieur reçoit pour la première fois des inserts en vrai carbone.

De plus, un mode spécifique permet de faire démarrer la voiture avec un régime stabilisé de 2 500 tours par minute. Plus bruyant, il ne plaira assurément pas aux voisins.

Cette Golf R « 20 Years » sera vendu de la mi-2022 à la mi-2023 à un prix qui n’est pour l’instant pas communiqué. Cependant, il devrait être plus élevé que la Golf R qui s’échange contre 52 180 € avec un malus minimal à 6 039€.