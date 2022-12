Volkswagen T-Roc Cabriolet Grey Edition : seulement 999 exemplaires

Le Volkswagen T-Roc est un best-seller chez le constructeur Allemand et sa version cabriolet fait figure d’exception sur le marché automobile. En effet, il fait partie des rares cabriolets 4 places mais surtout il a l’audace d’être le seul SUV à proposer une version découvrable. À présent, le Volkswagen T-Roc Cabriolet se décline dans une version limitée nommée Grey Edition. Découverte sur Abcmoteur

Une teinte spéciale

Comme son nom le laisse penser, c’est une teinte grise qui recouvre ce T-Roc Grey Edition mais pas n’importe quel gris, celui-ci est mat et est nommé Idium Grey. Le T-Roc Cabriolet reçoit également des éléments dans la couleur Deep Black sur les coques de rétroviseurs, le spoiler arrière spécifique à la version cabriolet, les lettrages et sur les poignées de portes.

En ce qui concerne ses jantes, le Volkswagen T-Roc Cabriolet Grey Edition repose sur des jantes Grange Hill de 18 pouces de couleur noire.

Une affaire ?

Cette version Grey Edition reçoit tout l’équipement de série du Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line à l’essai sur Abcmoteur. On y retrouve donc des équipements intéressants comme le Discover Média, le pack d’aide à la conduite IQ.Drive, ce pack complet comprendre le Travel Assist, le Side Assist, mais aussi les phares IQ. Light LED ainsi que le Lane Assist. De plus le pack hiver est présent et permet de rouler décapoté même l’hiver grâce au volant. Enfin, pour remédier à la visibilité moins bonne d’un cabriolet, la caméra de recul est présente de série.

Ce Volkswagen T-Roc Cabriolet Grey Edition semble être une bonne affaire car il regroupe tout l’équipement de série de la finition R-Line pour un tarif inférieur. Le prix de la finition R-Line du T-Roc Cabriolet est fixé à 46 955€ avec la motorisation essence 1.5 TSI de 150 chevaux tandis que la série limitée à seulement 999 exemplaires Grey Edition est annoncée en Allemagne à 46 470€ avec la même mécanique. Pour 485€ de moins, il semblerait que le T-Roc Cabriolet Grey Edition se dote d’une teinte spécifique et d’un équipement riche. De plus, choisir cette finition est la certitude d’avoir un exemplaire rare.

Un pack d’options disponibles

Si l’équipement de série déjà riche du T-Roc Grey Edition en vous ne convient pas, il est possible de s’offrir avec sa voiture un pack d’options supplémentaire enrichissant l’équipement. Portant le tarif à 51 600€, le pack d’options Edition Plus propose des jantes Suzuka de 19 pouces encore dans une couleur noire, le système audio Beats, la suspension pilotée DCC ainsi que le système de navigation Discover Pro.

Les commandes sont dès à présent ouvertes tandis que les premières livraisons de cette version spéciale et limitée du T-Roc Cabriolet doivent débuter au printemps 2023. L’idéal pour profiter des premiers jours dans son nouveau cabriolet 4 places suréquipé.