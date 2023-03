Volkswagen T-Roc Cabriolet Grey Edition : confirmé pour la France, voici son prix

Le Volkswagen T-Roc Cabriolet est une offre originale. En effet, il est le seul SUV cabriolet disponible sur le marché des véhicules neufs. Volkswagen a réussi à allier le plaisir d’un cabriolet avec les avantages pratiques d’un SUV, pour tout savoir à son sujet Abcmoteur a essayé le Volkswagen T-Roc Cabriolet pour vous. À présent Volkswagen lance en France une série limitée Grey Edition.

Une peinture spécifique

Le principal aspect distinctif de ce Volkswagen T-Roc Cabriolet Grey Edition est sa peinture, comme son nom le laisser penser. Il expose une teinte Indium Grey (comprise dans un pack optionnel à 580€) ainsi que des éléments Deep Black sur les coques de rétroviseurs, le spoiler arrière spécifique à la version cabriolet, les lettrages et sur les poignées de portes. Il dispose de jantes Grange Hill de 18 pouces de couleur noire.

Un équipement complet

Cette série spéciale reçoit l’équipement de la finition R-Line et donc de nombreux équipements comme le Discover Média, le pack d’aide à la conduite IQ.Drive, ce pack complet comprendre le Travel Assist, le Side Assist, mais aussi les phares IQ. Light LED ainsi que le Lane Assist. De plus le pack hiver est présent et permet de rouler décapoté même l’hiver grâce au volant. Enfin, pour remédier à la visibilité moins bonne d’un cabriolet, la caméra de recul est présente de série.

Prix et disponibilité

Volkswagen France annonce que 75 des 999 exemplaires de cette série limitée seront distribués en France. Pas de choix de motorisation puisque le seul moteur est le 1.5 TSI 150. Son prix est fixé à 49 000€.