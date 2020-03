Voitures électriques : Dacia va casser les prix

Dacia lancera en 2021 une petite citadine 100 % électrique. Grâce au bonus, son prix devrait s’approcher des 10.000 €, avec une autonomie correcte de 200 km.

Après avoir secoué le marché de la voiture neuve avec le lancement de la Logan en 2005, puis le segment des SUV grâce au Duster en 2010, Dacia a l’intention de bousculer le marché de l’auto électrique. Le roumain lancera en 2021 la Spring, la voiture 100 % électrique la moins chère d’Europe.

Dacia ne s’avance pas encore sur un prix. A ce jour, l’auto électrique la moins chère est la Skoda Citigo, qui débute à 21.600 €, soit un peu moins de 16.000 € avec le bonus. Le roi du low-cost pourrait frapper fort, avec un prix de départ pour la Spring à 15.000 €. Cela donnerait un prix avec le bonus non loin de 10.000 €, en prenant en compte le fait que le bonus est limité à 27 % du prix d’achat et surtout le fait que le bonus passera de 6.000 à 5.000 € en 2021.

Alors bien sûr, on vous a présenté il y a quelques jours la Citroën Ami, affichée 6.900 €. Mais cet engin est un quadricycle léger, avec deux places, une vitesse limitée à 45 km/h et une autonomie de 70 km. La Dacia Spring sera une « vraie » voiture, avec cinq portes et quatre places. Elle aura le gabarit d’une Twingo, avec environ 3,70 mètres de longueur, ce qui en fera la première petite citadine de Dacia, la Sandero étant une rivale de la Clio. Dacia a précisé qu’il visait une autonomie avec le nouveau cycle WLTP d’environ 200 km. Ce sera donc mieux que la Twingo ZE et ses 180 km ! La Skoda Citigo est à 274 km grâce à une batterie de 36,8 kWh.

Pour être moins chère, la Spring aura donc une batterie plus petite, autour de 25 kWh. Mais ce n’est pas la principale astuce pour faire baisser les coûts. Le groupe Renault va en effet jouer les économies d’échelle puisque la Spring sera tout simplement un clone de la Renault City K-ZE vendue en Chine, elle même basée sur la Kwid. La Dacia devrait ainsi être fabriquée dans la même usine. L’augmentation des volumes de production permettra de faire baisser la facture et donc les prix. La Spring jouera aussi la modestie mécanique avec un petit bloc, qui la destinera surtout à un usage urbain et périurbain.