Citroën dévoile une voiture électrique à 6000 €

Citroën vient de dévoiler l’Ami, une toute petite auto électrique sans permis, proposée à des prix cassés : 6000 € ou 19,99 € par mois !

L’histoire de Citroën est jalonnée de modèles mythiques, aussi bien haut de gamme, comme la DS ou la SM, que populaires, avec bien sûr la 2CV. L’Ami restera-t-elle dans l’histoire du constructeur ? Trop tôt pour le dire, mais elle semble être une bonne candidate. Ce modèle casse de nombreux codes sur le marché automobile et veut rendre accessible à tous la mobilité électrique, avec notamment un argument massue : un coût semblable à celui d’un forfait téléphonique, soit 19,99 € par mois.

L’auto entre dans la catégorie des quadricycles légers, et peut ainsi être conduite en France sans le permis à points, dès 14 ans. C’est comme la Renault Twizy 45, sauf qu’ici il y a une carrosserie fermée et deux places côte à côte. C’est une toute petite voiture : elle mesure 2,41 mètres de longueur et 1,39 mètre de largeur ! Les roues de 14 pouces sont placées dans les coins. Forcément, le look est basique, difficile de faire mieux avec ce gabarit.

Citroën a de plus été malin pour réduire les coûts avec une symétrie des pièces : un même élément est utilisé pour l’avant et l’arrière, la droite et la gauche. La marque l’a poussé au point de fabriquer une seule porte, qui s’ouvre donc classiquement côté passager mais de manière antagoniste côté conducteur ! L’habitacle est simplifié à l’extrême. Pour avoir un GPS ou du son, il faut connecter son téléphone.

En vente sur le Net ou à la Fnac

Comme c’est un quadricycle, l’Ami se contente d’un tout petit moteur électrique de 6 kW et est limitée à 45 km/h. Avec une petite batterie de 5,5 kWh, on a une autonomie de 70 km. La recharge se fait via une prise 220V en 3 heures. C’est donc avant tout un véhicule pour la mobilité urbaine. L’Ami sera d’ailleurs déployée dans le service d’auto-partage de PSA à Paris. Elle visera aussi la clientèle des voitures sans permis, avec un très gros avantage : des prix cassés !

Grâce à un bonus de 900 €, l’auto sera affichée à partir de 6000 €, tout compris ! Mais Citroën veut surtout mettre en avant des formules agressives, notamment la location longue durée. Avec une LLD 48 mois et un apport de 2644 €, l’auto coûte 19,99 €. De quoi séduire les parents pour leur progéniture. Citroën renouvelle aussi la distribution, avec la possibilité d’un achat en ligne avec livraison à domicile, ou la vente dans des magasins Fnac et Darty partenaires.