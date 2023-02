Voitures de collection : les ventes augmentent en 2022

Le salon Rétromobile vient d’ouvrir ses portes à Paris et se tient du 1er au 5 février prochain, l’occasion d’admirer, de négocier et d’acheter des voitures anciennes rares et intéressantes. C’est dans ce contexte que l’Argus et NGC-Data viennent de publier les chiffres d’une étude portant sur le marché des véhicules de collection en 2022. Un marché en hausse, on vous explique.

Définir ce qu’est une voiture de collection

Avant de commencer, il faut définir ce que l’on classe dans les véhicules de collection. En effet, si certaines voitures sont considérées comme collectors ou anciennes, pour véritablement parler de collection il faut que la voiture soit âgée de plus de 30 ans et non 25 ans comme beaucoup de personnes pensent. Actuellement, les voitures de 1993 et d’avant peuvent être classées comme collection.

Une hausse de 3,1%

Les ventes des voitures de plus de 30 ans sont encore en hausse cette année 2022 puisque l’enquête de l’Argus et de NGC-Dat annonce une augmentation de 3,1% soit 98 103 transactions contre 95 000 en 2021. Cependant parmi ces ventes seulement 30% sont faites avec une carte grise « collection ». Si le statut est avantageux pour éviter les restrictions dans les ZFE, il n’en est pas moins restrictif sur d’autres usages. En effet, avec une voiture collection il est en théorie interdit de se rendre au travail ou encore de louer sa voiture pour des mariages ou d’autres événements. La voiture avec une carte grise collection est avant tout considérée comme une voiture de loisir.

Les diesels sont en hausse

En toute logique, les voitures anciennes roulent principalement à l’essence. Ce carburant était le plus développé et ce sont souvent les versions sportives qui sont conservées pour la collection. Cependant le diesel commence à prendre une place intéressante sur le marché de l’occasion des véhicules de plus de 30 ans. Cela peut s’expliquer par le fait que plus le temps avance plus il y a de nombreux modèles ayant plus de 30 ans disponibles en diesel. De plus un effet générationnel vient se greffer sur ce phénomène, les trentenaires ou les quadragénaires peuvent maintenant avoir envie de retrouver des souvenirs de jeunesses en achetant la voiture familiale de leur enfance, bien souvent un diesel.

Les voitures essence sont toujours très majoritaires avec 88,9% des parts du marché mais les ventes de diesels augmentent de 19,6%. Il faut avouer que rouler en Mercedes 300TD S124 (W124 break) ça a du charme.

La Peugeot 205 superstar des véhicules d’occasion

La Peugeot 205 est encore cette année la voiture d’occasion de plus de 30 ans la plus vendue en France. Avec près de 8 000 ventes elle représente à elle seule plus de 8% des parts du marché. Il faut dire qu’il y a une 205 pour tous les goûts, sportive, basique, haut de gamme, cabriolet, fourgonnette… De plus, avec autant de véhicules sur le marché, il est possible de trouver des bonnes affaires à des prix très raisonnables. Elle arrive donc en tête dans 13 régions françaises.

En ce qui concerne le classement par constructeur, la tendance est différente puisque l’on retrouve Renault en raison d’une offre plus étendue. Une quarantaine de véhicules recensés contre une trentaine chez Citröen et une vingtaine chez Peugeot.