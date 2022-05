Un préparateur anglais donne 850 chevaux à la Ford Mustang

La Ford Mustang, icône des Etats-Unis est disponible en France depuis l’arrivée de la génération actuelle. Si les 420 chevaux de la version de série vous paraissez faible, cet importateur anglais à la solution.

Ford Mustang CS850R

De son petit nom la Ford Mustang CS850R ne cache rien de mignon. Cette version est bestiale dès le premier regard, le pare-chocs avant intègre des entrées d’air béantes ainsi qu’une lame avant particulièrement basse et agressive. Les ailes semblent élargies pour accueillir des jantes plus larges ainsi qu’un freinage plus performant. La partie arrière reçoit un aileron et un diffuseur en carbone. Cette Mustang CS850S de Clive Sutton ne passe pas inaperçue.

V8 compresseur

Le V8 coyote de la Mustang est normalement atmosphérique mais ici, Clive Sutton le gave en air grâce à l’ajout d’un compresseur Whipple. Cet ajout permet de porter la puissance à 859 chevaux et 902 Nm de couple. Un peu moins que la Mustang Shelby GT500-H mais de quoi se faire de belles frayeurs. D’autant plus que la boîte de vitesses contient des rapports plus courts pour une accélération plus brutale.

Châssis optimisé

La puissance fait rêver mais il faut un châssis capable de garder cette cavalerie sur la route. Clive Sutton annonce que la principale modification est l’ajout d’un différentiel Torsen pour optimiser l’adhérence. De plus, la suspension Magnetic Ride d’origine a été remplacée pour un meilleur comportement en raison de la puissance.

Le prix de cette folie est pour l’instant fixé à 121 000 livres soit 142 484 € selon le taux de change actuel.