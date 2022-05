Hertz va proposer à la location une version à 900 chevaux de la Mustang Shelby GT500

Quand on voit certaines annonces, on se dit que les Etats-Unis sont définitivement un pays plus cool que la France pour les passionnées d’automobile. En effet Hertz annonce recevoir des versions spéciales de la brutale Ford Mustang Shelby GT500 qui seront disponibles à la location.

Une histoire de longue date

La collaboration entre le loueur Hertz et Shelby remonte aux années 60, en 1966 Caroll Shelby assemble 1000 GT350-H pour Hertz. Les voitures devaient retourner dans le réseau de concessionnaires Ford pour être vendues à des particuliers après la fin du programme de collaboration « Rent-A-Racer terminé. Cependant, toute n’ont pas franchi cette étape et la GT350-H est maintenant devenue un collector.

Mustang Shelby GT500-H

L’histoire continue de s’écrire en 2022 avec un nouveau partenariat de 3 ans avec une Mustang à la puissance ahurissante. La Shelby GT500 a été revu avant d’être fourni à Hertz, dans cette version GT500-H le V8 5.2L suralimenté passe de 770 chevaux à 912 chevaux. L’augmentation de puissance n’est pas le seul élément spécifique puisqu’il est possible de remarquer des nouvelles jantes légère et forgée, d’un capot en carbone, d’un échappement Borla, des pièces de carrosserie spécifiques ainsi que deux livrées réservées aux véhicules de Hertz.

Seulement 25 véhicules seront déployés à la location dans 11 villes des Etats-Unis. Parmi elles, on compte 19 versions noires avec des bandes dorées et seulement 6 blanches aux bandes dorées également. Les véhicules ont alors tout le potentiel pour un bel avenir en collection en raison de leur histoire, de leur rareté et de leur puissance.

Un prix alléchant

Face à une fiche technique aussi élitiste, on pourrait penser que le prix lui correspond. Cependant, hertz ne demande que 399 dollars par jour soit à peine plus de 2 dollars par cheval. God bless America !