Toyota GR Yaris : des versions encore plus radicales

La Toyota GR Yaris est une anomalie ! À une époque où le développement de chaque voiture est guidé par les normes environnementales et la rentabilité, lancer une sportive partant presque d’une feuille blanche, avec quatre roues motrices, un moteur purement thermique de 300 chevaux et un châssis aussi agressif, révèle une audace toute particulière. Toyota avait déjà proposé en Europe des séries spéciales Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier, et au Japon une version GRMN, mais en 2026, la GR Yaris va encore plus loin avec deux nouvelles séries spéciales : Morizo RR et Ogier 9x.

Morizo RR : une voiture élaborée après les 24 Heures du Nürburgring

Si vous êtes un fan inconditionnel de Toyota, vous savez ce que signifie Morizo. Il s’agit du surnom en compétition d’Akio Toyoda, actuel président du conseil d’administration de Toyota Motor Corporation. C’est grâce à lui, mais aussi aux équipes de Toyota, que l’on doit autant de sportives enivrantes dans la gamme actuelle du constructeur, que ce soit la GR Yaris, la GR Supra, la GR86 (malheureusement disparue en Europe) ou encore la prochaine GR GT.

Le nom Morizo RR a déjà fait surface au sein du groupe Toyota, sur le SUV compact Lexus LBX Morizo RR, qui embarque, à la demande d’Akio Toyoda, la transmission intégrale et la motorisation turbo de la GR Yaris. Toutefois, ce dernier est indisponible en Europe. Mais réjouissons-nous : la GR Yaris Morizo RR est bel et bien annoncée sur notre marché. Après l’avoir découverte lors du Tokyo Auto Salon 2026, Toyota confirme son arrivée à 100 exemplaires en Europe, soit autant qu’au Japon, pour cette version améliorée suite aux enseignements du sport automobile.

En 2025, lors des 24 Heures du Nürburgring, le team TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing (TGRR) a engagé une GR Yaris. Cette GR Yaris Morizo RR embarque des évolutions issues de l’expérience acquise lors de cette course, comme une suspension retravaillée prenant en compte l’appui aérodynamique important généré par l’aileron arrière exclusif à cette version. La gestion de la direction assistée a également été modifiée à la suite de ces évolutions.

Mais ce n’est pas tout : un nouveau mode de répartition de la puissance est ajouté. Le mode Morizo remplace le Gravel et propose une répartition 50:50 afin de maximiser l’adhérence. Dans l’habitacle, la pièce la plus reconnaissable est le volant en suédine. Son diamètre est plus petit et il intègre des palettes ainsi que des commandes améliorées, dont l’inspiration provient directement du volant des GR Yaris Rally2 engagées en Championnat du monde des rallyes.

L’extérieur n’est pas en reste, puisque cette GR Yaris est la plus agressive des GR Yaris produites, à l’exception peut-être de la GRMN. On retrouve une teinte spécifique à la Morizo RR, une calandre Piano Black, ainsi que des jantes BBS en aluminium forgé dotées d’une nouvelle finition Bronze Mat, associées à des étriers de frein jaunes. Mais le plus impressionnant reste la lame de bouclier avant, les jupes latérales spécifiques, l’aileron arrière ainsi qu’un capot en fibre de carbone.

Toyota n’a pas encore indiqué la puissance exacte de cette GR Yaris Morizo RR. Au Japon, elle devrait atteindre 300 chevaux, contre 280 chevaux en Europe. En revanche, on sait que la puissance sera transmise aux roues via la boîte automatique Gazoo Racing à huit rapports.

Sébastien Ogier (9x)

Sébastien Ogier a remporté en 2025 un neuvième titre de champion du monde des rallyes, à égalité avec Sébastien Loeb. Toyota a souhaité rendre hommage à la victoire de son pilote avec une nouvelle version spéciale : la GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion. Cette version sera elle aussi limitée à 100 exemplaires en Europe, et 100 autres au Japon. Voici ses principales évolutions.

Cette édition diffère de la première version Sébastien Ogier par plusieurs éléments. Tout d’abord, le kit carrosserie est encore plus affirmé. Elle est basée sur la nouvelle GR Yaris Aero Performance, également disponible au catalogue français.

À bord, les surpiqûres bleues et blanches sont toujours présentes, mais on retrouve aussi le nouveau volant inauguré par la Morizo RR. S’ajoutent une plaque « Sébastien Ogier 9x World Champion Edition » ainsi qu’un frein à main vertical, très proche du levier de la boîte de vitesses mécanique, qui donne inévitablement envie de le tirer dans une épingle, en se prenant pour Sébastien Ogier lors du Rallye Monte-Carlo. Concernant la puissance, elle devrait également atteindre 280 chevaux en France, issue du moteur G16E-GTS, et 300 chevaux au Japon. La transmission conserve le mode « Push Seb », avec une répartition de la puissance de 40 % à l’avant et 60 % à l’arrière, ainsi que le mode Morizo RR en 50:50.

On ne connaît pas encore les prix de ces deux versions spéciales de la GR Yaris. Pour les plus impatients, il est toutefois possible de s’offrir la nouvelle GR Yaris Aero Performance. Ce kit carrosserie, présenté lors du Tokyo Auto Salon 2025, est finalement disponible en France sur une voiture affichée à 53 950 euros.