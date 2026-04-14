Cupra Raval : une citadine électrique déjà sportive… mais pas encore accessible

La Cupra Raval entre dans le vif du sujet avec l’ouverture de ses commandes en France. Mais pour son lancement, Cupra fait le choix d’une montée en gamme assumée, en attendant des versions plus abordables.

Un lancement stratégique tourné vers la performance

La Raval débute sa carrière avec ses déclinaisons les plus agressives en performance, pas en tarif. Les versions d’entrée de gamme, promises à un tarif bien plus agressif, ne seront introduites que dans un second temps.

Dès son arrivée, la citadine électrique se décline en trois propositions. Les finitions Dynamic et Dynamic Plus reposent sur un moteur de 211 chevaux, tandis que la version VZ Extreme pousse la puissance à 226 chevaux. Cette dernière affiche un tempérament affirmé, avec un exercice du 0 à 100 km/h réalisé en 6,8 secondes.

La batterie de 55 kWh permet d’annoncer jusqu’à 444 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Une donnée qui tombe à 384 kilomètres pour la version la plus sportive, pénalisée par une configuration plus orientée vers la performance. En matière de recharge, la Raval accepte jusqu’à 105 kW en courant continu et dispose d’un chargeur embarqué de 11 kW.

Des prix élevés avant l’arrivée des versions d’accès

Sans surprise, ce positionnement se traduit par des prix relativement élevés au lancement. La version Dynamic s’affiche à partir de 34 870 euros, avec un équipement déjà complet comprenant aides au stationnement, caméra de recul, sièges électriques chauffants, volant chauffant, recharge par induction et jantes de 18 pouces.

La finition Dynamic Plus, proposée à 38 960 euros, renforce la dotation avec des jantes de 19 pouces, des projecteurs Matrix LED, une vision panoramique à 360 degrés, une clé numérique et des fonctions avancées de conduite assistée.

Au sommet de la gamme, la VZ Extreme atteint 44 870 euros. En plus de sa puissance accrue, elle se distingue par des éléments techniques spécifiques comme un différentiel électronique à glissement limité et un toit vitré.

Si ces tarifs éloignent la Raval de son positionnement initialement annoncé comme accessible, la situation devrait évoluer. Des versions équipées d’une batterie LFP, attendues sous les 26 000 euros, viendront compléter l’offre. D’ici là, les modèles actuels devraient bénéficier des aides gouvernementales, sous réserve de validation de leur éligibilité au bonus écologique.