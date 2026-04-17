Porsche 911 GT3 S/C : quand la GT3 devient un modèle plus fort que la 911

À l’approche de l’été, Porsche a surpris en lançant la 911 GT3 S/C. Elle n’a rien à voir avec la 911 SC type G, non, il s’agit pour la première fois d’une 911 GT3 cabriolet. Une voiture qui peut sembler être une aberration au premier abord mais dont les ingénieurs de Weissach ont fait un travail exceptionnel pour en faire l’un des cabriolets les plus sportifs jamais créés. Avec cette nouvelle déclinaison de la GT3, l’appellation s’approche de plus en plus d’un modèle à part entière.

La première GT3 cabriolet

Vous avez en mémoire la Porsche 911 Speedster type 991 qui avait de GT3 seulement le moteur, ce qui était déjà exceptionnel ! Mais cette 911 GT3 S/C type 992 va plus loin puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’un croisement fou entre une 911 S/T et une GT3 Touring. Partant d’une base de 911 cabriolet, Porsche y a greffé le flat 6 4.0 atmosphérique de 510 chevaux et 450 Nm venant de la GT3 ainsi que le châssis.

Contrairement à la S/T, la GT3 S/C n’a pas le moteur 525 chevaux venant de la GT3 RS, mais peut-on la fustiger pour seulement 15 chevaux manquants ? Pas vraiment car elle ne privilégie pas la performance pure mais les sensations. En revanche, elle a quelques éléments extérieurs de la S/C, notamment les jantes en magnésium ou les ailes avant avec extracteurs d’aile.

Un travail pertinent sur le poids

Un cabriolet est généralement plus lourd qu’une voiture coupée équivalente. L’absence de toit rigide impose des renforts dans la carrosserie tandis que l’arceau de capote et les moteurs électriques pèsent eux aussi sur la balance. Porsche a alors travaillé à la réduction du poids : le capot, les ailes avant et les portières sont en carbone tandis que les jantes sont en magnésium. Les disques de freins sont en carbone céramique, permettant de gagner 20 kg, qui plus est en masse non suspendue.

Résultat, cette 911 GT3 S/C ne pèse que 36 kg de plus qu’une GT3 Touring, portant son poids à 1 497 kg. 36 kg ne devraient clairement pas être sensibles au volant pour la plupart des conducteurs. D’autant que 36 kg est parfois proche de la différence de poids entre deux conducteurs d’une voiture.

De ce fait, en utilisant le moteur de la GT3 ainsi que la boîte de vitesses manuelle à six rapports de la GT3 Touring, avec un poids très proche, les performances sont identiques à une GT3 Touring manuelle avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,9 secondes et une vitesse de pointe atteinte à 313 km/h. Ce n’est pas le cabriolet le plus rapide de Porsche, une 911 Turbo S Cabriolet fait bien mieux mais ce n’est pas la philosophie de cette GT3 S/C. Cette GT3 S/C cherche à impliquer son conducteur, et son passager, stricte deux places, dans un plaisir de conduite authentique : un moteur qui prend des tours et qu’il faut cravacher pour en tirer toute la quintessence, et une boîte manuelle comme chef d’orchestre.

L’appellation GT3 bientôt plus importante que la 911 ?

Reste maintenant à savoir à quoi peut bien servir cette GT3 S/C. C’est ce qui fait le plus débat depuis la présentation de la voiture. Elle n’est pas plus performante qu’une 911 GT3 Touring, la GT3 Touring aurait pu devenir un peu plus performante même en lui intégrant les éléments carbone comme le capot, les ailes ou les portes puisqu’elle aurait connu aussi une réduction de poids. Elle ne sera pas non plus choisie comme voiture de balade à Monaco puisqu’elle ne dispose pas d’une boîte PDK, la GT3 S/C est disponible uniquement en boîte manuelle. Dommage car la GT3 à Monaco est souvent utilisée pour aller à ses rendez-vous comme une citadine ailleurs, puisque la GT3 est devenue un bien positionnel encore plus qu’une 911.

En ajoutant une version cabriolet portant le badge GT3, Porsche place encore un peu plus la GT3 comme un modèle à part entière dans la gamme Porsche. Il y a maintenant la GT3, la GT3 Touring, la GT3 RS ainsi que la GT3 S/C qui ne sera pas en série limitée. Le nom GT3 est devenu tellement fort qu’on ne dit plus Porsche 911 GT3 mais GT3, ce qui pourrait nuire à terme à la réputation de la GT3. On est maintenant bien loin de l’esprit d’homologation en compétition de la 911, ce qui était l’essence de la GT3 qui servait à homologuer la 911 en catégorie GT3 et qui participait à la réputation de la 911.

Concernant le prix, cette 911 GT3 S/C est affichée à 276 500 € (avant malus de 80 000 €). Un pack optionnel Street Style est proposé à 27 455 €, il ajoute des stickers sur la carrosserie, des jantes avec un liseré, une sellerie spécifique, le cuir étendu dans l’habitacle ou encore des lamelles d’aérateurs en cuir.