Honda Super-N : une kei-car électrique pour conquérir l’Europe ?

Honda poursuit sa transition vers l’électrique en Europe avec une proposition originale : la Super-N. Derrière ce nom encore peu familier se cache une petite citadine inspirée des kei-cars japonaises, un format ultra-compact qui pourrait séduire les automobilistes européens en quête de simplicité et d’efficacité au quotidien.

Un design aux inspirations rétro

Directement issue du concept Super-One présenté à Tokyo, la version de série reprend fidèlement les grandes lignes de ce prototype. Honda opte ici pour une approche stylistique mêlant sobriété et clins d’œil rétro. La face avant, avec ses phares ronds et ses volumes bien marqués, rappelle immédiatement certaines icônes de la marque, à commencer par la City Turbo.

Le profil met en avant des proportions ramassées, parfaitement adaptées à un usage urbain, tandis que l’arrière adopte une présentation épurée. Le hayon noir contrastant intègre le nom du constructeur, et les feux affichent une signature lumineuse simple mais identifiable. L’ensemble reste cohérent, avec une touche légèrement sportive apportée par un bouclier arrière travaillé.

Une citadine électrique pensée pour l’essentiel

À l’intérieur, Honda fait le choix de la rationalité. L’ambiance privilégie l’ergonomie avec de nombreux boutons physiques pour les fonctions principales, évitant ainsi une dépendance totale au tactile. Un écran central vient néanmoins moderniser l’ensemble, sans tomber dans une approche trop technologique.

Sur le plan technique, la Super-N se destine clairement à la ville. Son autonomie annoncée atteint 206 km en cycle WLTP, un chiffre en adéquation avec les trajets quotidiens. La puissance reste modeste, conformément à l’esprit kei-car, mais un mode Boost permet de transformer temporairement le comportement de l’auto. Activable depuis le volant, il porte la puissance jusqu’à 95 chevaux et introduit même une simulation de changements de rapports, une fonctionnalité qui vise à renforcer le plaisir de conduite.

Pour l’instant, Honda réserve cette Super-N au marché britannique. L’arrivée sur le reste de l’Europe reste incertaine, mais dans un contexte où les citadines électriques accessibles gagnent en importance, ce modèle atypique pourrait bien trouver sa place s’il venait à franchir la Manche.