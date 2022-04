Toyota GR Corolla : Limitation des commandes

La Toyota GR Corolla est le 4ème modele sportif du département Gazoo Racing de la marque d’Akio Toyoda. La compacte semble avoir du succès si bien que Toyota est obligé de limiter le rythme des commandes.

Directive pour les concessionnaires

La marque prévoit une capacité de productions de 6 500 exemplaires par an, une contrainte qui l’oblige à inciter ses concessionnaires à ne pas prendre trop de commandes pour ne pas se retrouver avec un carnet de commandes surchargé et des délais de livraisons très longs. Jack Hollis de Toyota aux Etats-Unis déclare « Nous avons des endroits en ce moment, et des régions du pays où il y a tellement de commandes prises, que nous devons arrêter ».

La nouvelle GR Corolla devrait faire ses premiers heureux en fin d’année tandis que la version Circuit Edition ne sera disponible qu’en 2023. Le prix du modèle n’est toujours pas communiqué mais cela ne semble pas poser problème pour les futurs acquéreurs en témoigne la politique de limitation des commandes par Toyota.

Indisponible en Europe

Entre notre présentation du modèle et l’arrivée de cette information, nous avons eu le regret d’apprendre que cette GR Corolla ne sera pas disponible en Europe. Les normes drastiques sur le CO2 ne favorisent pas son arrivée, de plus les politiques européennes poussent à favoriser les hybrides et électriques parfois a tort pour les constructeurs. C’est décevant, d’autant plus qu’elle partage sa mécanique avec la Yaris GR qui est commercialisée en Europe. Nous espérons qu’une annonce contraire soit faite par Toyota annonçant sa commercialisation en Europe.