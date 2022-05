Tesla Model 3 : les prix augmentent encore

La Tesla Model 3, entrée de gamme chez le constructeur subissait déjà une hausse des prix en mars dernier mais voici que seulement 2 mois après la dernière augmentation de ses tarifs, ils repartent à la hausse pour dépasser les 50 000€. La nouvelle tarification est détaillée sur Abcmoteur.

Entrée de gamme à 50 000€

Anciennement affichée à 46 990€, la Tesla Model 3 de base ne dépassait pas encore la barre des 50 000€ mais voilà que le constructeur américain demande maintenant 50 990€ pour la version la plus abordable de la Model 3.

La Model 3 Grande Autonomie voit son prix augmenter de 1 000€ pour passer à 59 990€ et atteindre la limite du bonus écologique qui est fixé à 60 000€. La prochaine augmentation pourrait priver le véhicule de l’attribution du bonus de 2 000€

Concernant la version Performance de la Tesla Model 3, elle passe à 64 990€ après avoir subi une augmentation de 2 000€.

Une situation tendue

Afin de comprendre cette nouvelle hausse des prix de la Tesla Model 3, il convient de rappeler la situation tendue que connaît le marché automobile actuel. Les confinements en Chine et la guerre en Ukraine rendent l’accès à certains composants plus compliqué ce qui fait augmenter le prix de ces pièces essentielles à la fabrication d’un véhicule. Tesla n’y échappe pas et doit répercuter ces contraintes sur ses prix de vente.

C’est une aubaine pour les propriétaires de Tesla Model 3 qui voit que la décote de leur véhicule est ralentie en raison de la hausse du prix des versions identiques neuves et leur délai s’allongeant.