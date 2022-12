Suzuki Jimny : une tente de toit parfaitement adaptée

Le Suzuki Jimny est le petit baroudeur au grand succès du constructeur japonais. Sa forte demande donne de longs délais pour obtenir un Jimny neuf et les prix sur le marché de l’occasion explosent. Une version 4 places peut dépasser 30 000 €, 10 000 € de plus que son prix neuf. Un petit 4×4 que l’on croise plus en ville que dans les grands espaces car sa mécanique et son gabarit minuscules n’en font pas le meilleur franchiseur pour partir à l’aventure. Toutefois, il est capable de crapahuter là ou d’autres plus costauds s’arrêteront. Pour profiter au mieux de ses qualités, les Japonais de Kamado lancent une tente de toit parfaitement adaptée au Jimny. Découverte de l’équipement sur Abcmoteur.

3 ans de développement

La société japonaise spécialisée dans les accessoires a passé 3 ans à développer cette tente de toit parfaitement adaptée au Suzuki Jimny de dernière génération. La Canotier J3 épouse la forme du toit du Jimny et est parfaitement plate lorsque celle-ci est pliée. Elle est presque invisible et n’augmente pas l’encombrement du Jimny. Il est donc possible de la garder en permanence sur sa voiture sans avoir un inconfort auditif en raison du bruit d’air qui s’écoule contre la tente.

Des dimensions surprenantes

Bien que le Jimny ait un gabarit très compact de 3m64 de long et 1m64 de large, la tente n’est pas minuscule. Elle mesure 2m10 de long pour 1m12 de large et 97 cm de haut. Pour deux personnes, l’intimité sera faible et le confort loin d’un lit king size. L’accès au couchage se fait par une échelle pliante qui se range dans un étui spécifique dans le véhicule.

Cette tente de toit spécialement développée pour le Jimny est en vente à 770 000 ¥ installation incluse, soit environ 5 500€.