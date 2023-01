SsangYong pourrait bientot changer de nom

Des marques qui changent de nom, ce n’est pas très courant. Pourtant SsangYong, racheté par le conglomérat industriel, groupe KG, y réfléchis. Une décision qui pourrait lui permettre un nouveau départ après les difficultés que le constructeur coréen a connu. Toutes les explications sur Abcmoteur.

Que devient SsangYong ?

Il faut se l’avouer, SsangYong n’est pas réellement à la lumière sur notre marché européen. Pourtant c’est le 3 ème constructeur coréen et qui s’est depuis longtemps spécialisé dans les SUV et 4×4, deux segments porteurs ces dernières années. Une présence effacée qui est à l’image de la forme du constructeur asiatique. En effet, lors de l’année 2020 et face à la covid-19, la marque a failli disparaître en raison de nombreux impayés et de seulement 85 000 véhicules écoulés dans le monde. Pour le propriétaire de la marque, Mahindra c’en était trop. Le constructeur indien a décidé de vendre le constructeur automobile qui fut racheté par le groupe KG, un conglomérat d’industriels coréens l’été dernier.

Vers un changement de nom ?

Avec ce rachat, la marque gagne en ambition. On vous en parlait cet été, SsangYong projetait le lancement d’un SUV, le Torres est déjà commercialisé en Corée du Sud et pourrait arriver dès cette année en Europe avec une motorisation électrique. Cependant, sera-t-il commercialisé sous le nom SsangYong ? Si on en croit les déclarations des nouveaux propriétaires de la marque, le nom va changer pour redynamiser les ventes et l’image de la marque à travers le monde. Avec KG Mobility, fini les souvenirs des physiques particuliers des Ssangyong Korrando, Ssangyong Actyon, Ssangyong Rodius qui collent à la peau de la marque.

L’avenir de KG Mobility devrait être davantage électrique, comme en témoigne l’arrivée des futurs modèles électriques. KG Mobility devrait faire plusieurs annonces de futurs modèles ces prochains moins permettant de découvrir l’avenir de la marque sur notre marché.