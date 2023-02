Skoda Enyaq RS iV : il a le record du plus long drift sur glace

Abcmoteur s’est rendu en Suède pour essayer les qualités de la transmission intégrale de la marque Skoda. Cependant avant notre venue, le constructeur Tchèque s’est lancé un défi fou, celui de réaliser le plus long drift sur glace. Un exploit réalisé par le Skoda Enyaq RS iV sur un lac gelé à proximité de la ville d’Ostersünds.

7,351 km pour un record

C’est sur le lac gelé proche d’Ostersünd en Suède que Richard Meaden, journaliste a pris le volant d’un Skoda Enyaq RS iV pour 7,351 km, la distance suffisante pour inscrit son nom et celui du Skoda Enyaq RS iV au GUINESS book des records. Un exercice qui a dû lui donner le tournis puisque le record du plus long dérapage sur glace pour une voiture et une voiture électrique s’est fait un immense rond pendant plus de 15 minutes.

Et il ne faut pas penser que ce journaliste s’est traîné sur la piste car sa vitesse la moins élevée est enregistrée à 31,64 km/h tandis que la plus élevée est à 48,69 km/h. Essayez de prendre un rond-point bitumé à cette vitesse et vous verrez que c’est déjà possible de se faire de belles frayeurs.

Un Skoda Enyaq RS iV bien chaussé

Le Skoda Enyaq RS iV est certainement le véhicule le plus adapté à exercice présent dans la gamme Skoda. En effet, son pack de batteries dans le plancher lui permet un centre de gravité relativement bas pour un SUV et la puissance de 299 chevaux et 460 Nm permettent de gérer correctement la glisse. De plus, la transmission 4×4 sans arbre de transmission puisque les moteurs électriques sont placés sur l’essieu avant et l’essieu arrière a permis le contrôle nécessaire en combinaison des pneus cloutés Däckproffsen 245/35-R20 à l’avant et des Nokian Hakkapellita 255/45-R20 à l’arrière.

Pour avoir essayé ces pneus Nokian Hakkapellita doté de 300 crampons de 2mm sur ce même circuit glacé et le Skoda Enyaq RS iV, il est vrai que l’Enyaq est facile à mettre en glisse mais de là à le maintenir en dérive pendant plus de 7 km il y a un monde. Il aura fallu 18 heures d’entraînement à Richard Meaden pour faire 39 tours de circuit rond sans perdre le contrôle du Skoda Enyaq RS iV