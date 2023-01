Retromobile 2023 : des Porsche exceptionnelles aux enchères

Pour Retromobile 2023, la maison de vente aux enchères Artcurial présente 300 véhicules. Parmi eux, une très belle sélection de Mercedes-Benz des années 80 mais aussi une sélection de Porsche hétéroclite et ayant marqué plusieurs générations. En amont de la vente, Abcmoteur vous les présente.

Porsche 356 Pre-A 1500 1951

La Porsche 356 est la première production du constructeur Allemand. Ce coupé présenté en 1949 se distingue dans sa première série avec ses pare-chocs intégrés et son pare-brise en deux parties. L’exemplaire de cette vente est une de ses premières versions, sorti des usines le 26 octobre 1951, il est doté du moteur de 1500 cm3 d’une puissance de 60 chevaux connu sous le nom de type 527. Son estimation est de 280 000 à 380 000€.

Porsche 959

La Porsche 959 est l’une des stars de l’exposition à la Lustrerie Mathieu mais elle va être aussi l’une des stars de la vente d’Artcurial à Retromobile. Ce modèle est dérivé d’une 911 spécialement pour une homologation en Rallye Groupe B mais c’est sur le Paris-Dakar qu’elle s’est illustrée. Son Flat 6 développe 450 chevaux et est relié à 4 roues motrices, une innovation pour une supercar de l’époque. Elle arrive à effectuer le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et elle sait atteindre 314 km/h. L’exemplaire en question se distingue par sa peinture Paint To Sample exclusive qui est un blanc nacré et son intérieur complément Rouge Cartier. Artcurial estime le prix de cette qui a ouvert la voie à la Carrera GT et à la 918 entre 850 000 et 1 250 000€.

Porsche Carrera GT

La Porsche Carrera GT a marqué tous les enfants nés dans les années 90 et 2000. Son V10 produit un son divin et il a un chef d’orchestre qui remplace sa baguette par un levier de boîte de vitesses mécanique. Avec 5,7 litres de cylindrée ce moteur développe une puissance de 612 chevaux pour une voiture légère qui ne dépasse pas 1 380kg qui roule jusqu’à 330 km/h. Il s’agit ici d’un exemplaire rouge, plutôt rare (la même couleur que celle de Paul Walker) parmi les 1 269 exemplaires produits, il n’a parcouru que 19 673 km. Son prix est estimé entre 1 100 000 et 1 500 000€.

Porsche 962C

La Porsche 962 est une évolution de la Porsche 956 qui a remporté les 24 heures du Mans. Une évolution engendrée par une évolution du règlement qui impose que les pieds du pilote soient placés derrière l’essieu avant. Le moteur est identique, il reste un 6 cylindres à plat turbo avec la boîte de vitesses PDK. Elle a remporté les 24 heures du Mans 1986, 1987 et 1991 et devient même championne du monde d’endurance. L’exemplaire en question est l’une des 77 produites par Porsche, elle a terminé 5 ème des 24 heures de Suzuka avec Steven Andskär et George Fouché.