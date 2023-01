Retromobile 2023 : d’incroyables Mercedes-Benz aux enchères

La 47 ème édition du salon Retromobile va se tenir du 1er au 5 février prochain à la porte de Versailles. Un salon qui s’annonce encore riche non pas en nouveautés mais en icônes de l’automobile du XXème siècle. Le rendez-vous des amateurs de belles carrosseries, de belles mécaniques et de plaisir de conduite authentique. Pour cet événement la maison de ventes aux enchères Artcurial va proposer dans son catalogue de véhicules à vendre un exceptionnel plateau de Mercedes-Benz des années 80. Abcmoteur vous les fait découvrir

300 CE 3.2L AMG

Commençons la découverte de cette vente par la plus petite. Il s’agit déjà d’une base de Mercedes-Benz C124 (le coupé de la mythique W124). Cette version est particulière et porte une histoire car elle est la première voiture à recevoir une préparation AMG. Cet exemplaire a été livré neuf en France par Sonauto. La puissance de son moteur 3.0 litres 6 cylindres passe à 224 chevaux grâce au travail d’AMG portant la cylindrée à 3.2 litres. Seulement 60 exemplaires ont été produits, ce qui explique son estimation entre 60 000 et 80 000€. Presque une affaire lorsque l’on compare aux autres véhicules de la vente.

500 SEL Koenig-Specials

Dans les années 80 on osait tout, y compris faire du tuning sur une limousine Mercedes-Benz 500 SEL W126. Et à cette période l’un des plus osés était Koenig-Specials. Une touche qui se reconnaît bien dans cette 500 SEL Koenig-Specials qui dispose d’un kit carrosserie spécifique qui est composé d’ailes sculpturales ciselées à l’arrière, de voies élargies, d’un spoiler arrière sur la malle et de trois sorties d’échappement. Enfin elle dispose d’une face avant complète du coupé C126 avec une étoile au centre de la calandre. L’intérieur est aussi modifié et respire bon les années 80. Le prix de cette rareté est estimé entre 80 000 et 140 000€.

500 SEC « 1000 SEC » Carat Duchatelet

La troisième Mercedes-benz à vendre est une 500 SEC C126 modifiée par la société liégeoise Carat Duchatelet. Leur créneau est de faire des versions meilleures de ce qui se fait de mieux. Ils ont donc principalement travaillé sur les Rolls-Royce et les Mercedes-Benz dont cette 500 SEC qui devient une « 1000 SEC ». Une appellation qui s’explique par l’ajout d’option exclusive comme d’un réfrigérateur, d’un bar avec deux carafes en cristal accompagnées de ses flûtes et verres, d’un téléviseur couleur avec magnétoscope, d’un autoradio cassette Pioneer couplé à un système audio HiFi avec équaliseur. La liste d’équipement est longue, le prix de cette Mercedes-Benz 500 SEC « 1000 SEC » Carat Duchatelet est estimée entre 120 000 et 180 000€.

560 SEC 5,6 AMG « Wide Body »

L’avant-dernier lot de ces 5 Mercedes-Benz des années 80 est l’une des plus agressive. En effet, cette Mercedes-Benz C126 560 SEC 5,6 AMG « Wide Body » obtient un énorme V8 atmosphérique de 5,6 litres développant la puissance de 320 ch et 498 Nm de couple. Le style va avec la brutalité de cette mécanique en raison du kit carrosserie « Wide Body » qui lui vaut le surnom de « démon noir ». L’estimation de ce muscle car Allemand est comprise entre 200 000 et 300 000€.

500 SGS Gullwing

Dans les années 80 rien n’était impossible, ni même de mettre des portes « Gullwing » sur une Mercedes-Benz 500 SEC C126 qui n’est absolument pas prévu pour. L’inspiration venant de la mythique 300 SL est évidente et a demandé de nombreuses heures de main-d’œuvre. Cette exemplaire figure parmi les 57 produits et a été livré neuf à Beverly Hills avec un kit carrosserie et des jantes provenant d’AMG. Avec cette 500 SGS Gullwing, il est certain de ne pas passer inaperçu, son estimation est de 400 000 à 600 000€.