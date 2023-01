La Renault Megane R.S est la compacte sportive française par excellence. Face à la concurrence, elle ne s’est pas fait remarquer par un moteur surpuissant mais plutôt par un châssis très affûté lui permettant de s’emparer plusieurs fois du record du tour de la boucle nord du Nurburgring pour une traction. Cependant, les voitures de sport sont dans le viseur des autorités politique qui réclament de lourds malus pour l’achat de ces véhicules. Renault lâche alors l’affaire et annonce une dernière série spéciale de Megane R.S pour fêter la fin d’une longue carrière marquée par de nombreux succès. Découverte de la Renault Mégane R.S Ultime présentée au salon automobile de Tokyo.

Un design spécifique

Pour permettre de distinguer cette série spéciale, Renault lui offre une livrée spécifique avec des décorations noires en forme de losange sur les ailes, sur le capot, sur les portes, sur le pare-chocs arrière ou encore sur le toit. Les encadrements de vitres sont noirs tout comme les poignées, les jantes, le diffuseur, la lame F1 ou le losange Renault. Des éléments qui permettent à la Renault Megane R.S d’avoir un style plus agressif d’autant plus que des couleurs constatantes sont proposées parmi les 4 disponibles : noir Étoilé, blanc Nacré, jaune Sirius, orange Tonic.

Enfin on remarque d’autres éléments exclusifs comme l’inscription Ultime sur le pare-chocs avant et le chiffre 1976, date de création du département Renault Sport, sur les portières avant.

Peu de changement dans l’habitacle

L’habitacle de cette Renault Megane 4 R.S Ultime évolue peu. On y retrouve toujours les sièges baquets Recaro en Alcantara mais aussi le R.S Monitor intégré dans l’écran tactile central de 9,3 pouces. La principale nouveauté est la plaque numérotée et signée par Laurent Hurgon, pilote metteur au point de Renault Sport, qui est posé sur le bas du tableau de bord.

Un châssis Cup

Cette édition Ultime de la Mégane 4 R.S repose sur le châssis Cup. On y retrouve tout ce qui compose la version Cup avec les voies élargies de 60 mm à l’avant et de 45 mm à l’arrière, des jantes Fuji Light de 19 pouces qui sont montées avec des pneus Bridgestone Potenza S007 semi-slick. Sous le capot pas de changement, la puissance reste de 300 chevaux et 420 Nm de couple tirés du moteur essence 4 cylindres 1,8 litre turbo commun aux Alpine A110. Une mécanique toujours reliée à la transmission EDC à double embrayage ce qui lui permet un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.

Seulement 1976 exemplaires

Pour rendre hommage à la branche Renault Sport, le constructeur français a décidé de limiter cette série à 1976 exemplaires. Ce qui rappelle la date de création du département Renault Sport. Un département qui a eu de nombreux succès en compétition et qui a créé de véritables passionnés tout autour de la planète. Cette Renault Megane R.S Ultime est un beau cadeau d’adieu qui remplace les versions R.S et R.S Trophy au catalogue dès le printemps prochain. Le prix n’a pas encore été précisé mais il devrait dépasser 50 000€ sans compter le malus écologique. Cependant elle devrait quand même se vendre en France, l’hexagone est attaché à Renault Sport et les passionnés pourraient mettre le prix pour cette version qui s’annonce collector.