Alpine A110: mise à jour de la gamme

Alpine décide de présenter une mise à jour de sa sportive iconique qui est en vente depuis sa renaissance en 2017. Deux versions sont présentées :

L’A110 S :

Maintenant forte de 300 chevaux toujours délivrés par son 1,8 litre turbo d’origine Renault, elle est équipée d’un châssis, d’échappement et freins sports. Celle-ci se veut la plus sportive de la gamme.

À l’extérieur, elle a le droit à un lettrage spécifique, des jantes de 18 pouces avec des pneus en 215/40/R18 à l’avant et 245/40/R18 à l’arrière. Une couleur spécifique bi-ton Orange feu et avec un toit noir. À l’intérieur son caractère sportif se veut rehaussé avec des sièges baquets Sabelt, un pédalier sport, et des éléments gainés de tissu microfibres et de surpiqûres oranges qui sont compris dans un pack optionnel.

Pour les plus sportifs, elle peut être chaussée en Michelin PS cup 2 et d’un kit aéro donnant une vitesse de pointe de 275km/h. Ce kit est composé d’un aileron arrière en carbone, d’une lame avant en carbone et de carénages étendus à l’avant sous la voiture pour augmenter l’efficacité du diffuseur arrière et du plancher plat, de quoi lui donner un meilleur appui aérodynamique. À 275 km/h, la stabilité à haute vitesse est assurée par un gain de charge de 60 kg sur le train avant avec la lame carbone et de 81 kg sur l’arrière avec l’aileron carbone. Soit un appui au total augmenté de 141 kilos. Dotée ainsi l’A110 se veut plus pistarde et performante que jamais.

Au chapitre des performances, cette version revendique une 0 à 100 en 4,2 secondes et un poids à vide de 1102kg. Elle sera proposée à partir de 71 500€

L’A110 GT :

Comme son nom l’indique, cette version se veut plus « grand tourisme ». On la reconnaît grâce à sa teinte spéciale Gris Tonnerre et ses badges GT. Elle aussi développe 300 chevaux mais son châssis se veut moins sportif donnant plus de confort à ses passagers. À l’intérieur, elle se veut plus chic et moins sportive. Pour cela, elle a le droit de série au système Park Assist et à des sièges baquets confort en cuir et surpiqûres bleues.

En ce qui concerne les performances, elles sont proches de l’A110 S avec un 0 à 100km/h bouclé dans le même temps. Néanmoins, sur circuit elle devrait être moins rapide en raison d’un traitement moins affûté de sa liaison au sol. Une Alpine plus cossue à partir de 69 500€ s’adressant aux conducteurs moins pistards dans l’âme.

L’A110 :

Elle représente toujours l’entrée de gamme avec son moteur de 252 chevaux, elle a maintenant droit à un système d’échappement sport en option, et d’un pack confort optionnel lui aussi. Sur cette version le 0 à 100kmh se fait en 4,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250km/h.

La gamme se modernise avec un nouveau système d’information et divertissements tactile avec un écran de 7 pouces compatible Apple CarPlay et d’Android Auto. Prochainement il sera mis à jour par le système FOTA afin de donner à cette alpine une connexion Wifi.

La gestion des modes de conduites est recalibrée, le mode « normal » veut offrir plus de confort et le mode « sport » se veut plus réactif avec une nouvelle gestion de boîte de vitesses.

D’autres équipements seront disponibles en option comme un toit en carbone permettant d’abaisser le centre de gravité de la voiture.

Ces Alpine devraient permettre à la marque française de faire face à une concurrence féroce sur ce segment avec notamment les Toyota Supra ou Porsche Cayman.