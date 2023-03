Renault Mégane R.S. Ultime : il est maintenant possible de commander la dernière Renault Sport

Renault Sport peut provoquer des frissons aux passionnés d’automobiles. En effet, la division sportive de Renault a créé des passions en raison de ses productions. Cependant cette belle histoire a une fin puisque de Renault Sport est sur le point de cesser l’activité, avant de disparaître Renault offre aux passionnés une dernière déclinaison de la Mégane R.S nommée Ultime et qui est maintenant disponible à la commande.

A partir de 53 450 euros

Cette nouvelle et dernière version de la Renault Mégane R.S est maintenant disponible à la commande, elle est accessible à partir de 53 450 euros. Pour ce prix, vous pouvez vous offrir la dernière Mégane Renault Sport qui conclue une saga de 20 ans. Cette série spéciale est limitée à 1976 exemplaires, un joli clin d’œil à la date de création du département de Renault Sport.

Un tarif auquel, il faut ajouter un malus écologique compris entre 14 881 et 16 149 euros. Une dernière série spéciale qui devient alors exclusive car son prix clé en main approche 70 000€.

Un équipement de série riche

Pour cette dernière Mégane R.S, Renault dote l’Ultime d’un équipement de série conséquent avec la navigation 9,3 pouces avec système Hi-Fi Bose, l’instrumentation numérique 10 pouces, l’affichage tête haute, le régulateur de vitesse adaptatif et les aides à 360° pour les manœuvres et bien sûr le R.S Monitor. De série, la teinte est un Noir Etoile mais d’autres couleurs emblématiques sont en option comme le Blanc Nacré (850 euros), le Jaune Sirius (2000 euros) et l’Orange Tonic (2000 euros). Toujours dans les options on retrouve le toit ouvrant électrique panoramique (900 euros) et une housse de protection au design spécifique (650 euros) les acheteurs pourront prendre soin de leur voiture.

Bien évidemment, elle s’équipe de tout l’habillage spécifique à cette série spéciale ainsi que de la plaque numérotée et signée par Laurent Hurgon.