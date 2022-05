Prix des carburants : la fin avril marquée par une hausse des prix

Alors que la situation sur les prix des carburants s’était quelque peu relâchée durant le mois d’avril notamment en raison de l’aide gouvernementale de 18 centimes, les prix sur la fin du mois dernier repartent à la hausse. L’état des prix au 29 avril 2022.

Essence et diesel, hausse des prix

La dernière semaine d’avril a laissé voir une hausse du prix du diesel et de l’essence à la pompe. Le SP95 E10 augmente de 4,4 centimes pour arriver en moyenne en France 1,796 €/l et le SP 98 grimpe 3,9 centimes ce qui le place à 1,896 €/l. Le diesel a moins souffert cette semaine mais augmente lui aussi de 3,9 centimes pour se voir afficher en moyenne à 1,917€/l mais reste cependant toujours plus cher que l’essence.

Éthanol et GPL restent stables

Cette semaine le GPL et l’Ethanol n’ont connu aucune variation de prix et affichent respectivement 0,861 €/l pour le GPL et 0,760 €/l pour l’Ethanol E85.

Carburant Prix moyen au 29 avril 2022 Evolution des prix depuis une semaine Evolution des prix depuis un mois Sans Plomb 98 (E5) 1,896 €/l + 3,9 €c/l + 0,6 €c/l Sans Plomb 95 (E5) 1,826 €/l + 2,2 €c/l - 2,8 €c/l Sans Plomb 95 (E10) 1,796 €/l + 4,4 €c/l + 1,7 €c/l BioEthanol E85 0,760 €/l - 0,1 €c/l - 1,3 €c/l Gazole (B7) 1,917 €/l + 3,5 €c/l + 1,6 €c/l GPL 0,861 €/l - 0,1 €c/l + 3,6 €c/l