Caroom.fr et Flash, une agence spécialisée en data, ont compilé l’ensemble des prix des carburants en France afin d’obtenir un outil à la fois complet et simple d’utilisation afin de mesurer et comparer leur évolution.

Sur les 12 derniers mois, le prix du carburant n’a cessé d’augmenter. Après une baisse importante durant la crise du covid, il est fortement reparti à la hausse il y a un an. Cela est dû à la reprise de la croissance et de l’économie avec des échanges internationaux toujours plus nombreux. Le tout a fortement impacté le prix du baril de pétrole qui a explosé. Plus globalement, c’est le prix de l’énergie en général qui est en forte augmentation avec notamment avec un envol des coûts de l’électricité et du gaz. Des dépenses qui pèsent fortement sur le budget des ménages français.

Un comparatif détaillé de l’évolution des prix des carburants

Le comparateur de voitures Caroom.fr s’est associé avec Flash, une agence spécialisée en data, afin de mettre en place un outil simple et complet permettant de voir l’évolution tarifaire des différents carburants en France.

Grâce à lui, il est possible de visualiser la montée progressive des carburants dans tous les départements français ainsi que dans 50 des plus grandes villes du pays. Il est évidemment possible de comparer les tarifs à la pompe de tous les principaux carburants distribués en stations-service (gazole, SP95-E10, SP95, SP98, E85, GPL).

Pour mettre en place cet outil, les données analysées proviennent de 10 405 points de vente répartis sur tout le territoire.

Une hausse importante du prix du plein

Le prix du litre de gazole (le carburant le plus vendu dans l’hexagone avec une part de 70 %) est passé de 1,22 € en moyenne en octobre 2020 à 1,55 € / litre un an après. Cela représente une augmentation moyenne de 27 %, soit 33 centimes de plus par litre ! Concrètement, un plein de 40 litres de gazole est passé de 48,80 € en octobre 2020 à 62 € en octobre 2021. Cela représente une hausse de 13,20 € pour une même quantité de diesel !

De son côté, le litre de sans-plomb 95 qui était en moyenne à 1,32 € / litre il y a 12 mois, a connu une inflation de 23 % pour s’établir à l’automne 2021 à une moyenne de 1,65 € / litre (+ 33 centimes). Le plein de 40 litres de SP95, comme pour le gazole, coûte actuellement 13,20 € de plus qu’en octobre 2020 (66 € contre 52,8 €). Toutefois, le coût kilométrique est ici plus important du fait de la consommation supérieure d’un moteur essence à un bloc diesel.