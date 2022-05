Prix des carburants : en route vers les 2€

Ce n’est plus une surprise, le prix des carburants est élevé et connaît de nouveau une augmentation. Si le diesel a eu une tendance à la baisse la semaine dernière, l’essence continue son augmentation et se rapproche des 2€ le litre malgré la remise gouvernementale.

Essence en hausse

Selon Carbu.com, Ce vendredi 20 mai 2022 le prix du litre de SP98 était affiché à 2,055 €/l après une augmentation de 7,5 €c/l. Le SP95 E10 reste plus abordable avec un prix du litre fixé en moyenne à 1,932 €/l après une augmentation de 5,2 €c/l. Ce qui permet de redouter que les prix du litre après la fin de la remise gouvernementale de 18 centimes sur les carburants puissent allègrement dépasser les 2€ à la rentrée 2022.

Diesel en baisse

La semaine dernière le diesel avait entamé une baisse significative le rapprochant du prix du SP95 E10, le voici maintenant redevenu moins cher que ce dernier. Il se vend en moyenne en France à 1,829 €/l après avoir connu une baisse de 5,1 €c/l

Éthanol et GPL en diminution également

Les carburants les plus abordables le deviennent encore plus. Le GPL enregistre une diminution de 7,8 €c/l sur une semaine pour s’échanger à présent contre 0,800 €/l. L’Éthanol diminue également mais de manière plus contenue avec seulement 1,4 €c/l de baisse le plaçant au prix de 0,767 €/l

Tableau des prix

Carburant Prix moyen au 29 avril 2022 Evolution des prix depuis une semaine Evolution des prix depuis un mois Sans Plomb 98 (E5) 2,055 €/l + 7,5 €c/l + 19,9 €c/l Sans Plomb 95 (E5) 1,972 €/l + 6,6 €c/l + 16,4 €c/l Sans Plomb 95 (E10) 1,932 €/l + 5,2 €c/l + 16,4 €c/l BioEthanol E85 0,767 €/l - 1,4 €c/l

+ 0,5 €c/l Gazole (B7) 1,829 €/l - 5,1 €c/l - 6,7 €c/l GPL 0,800 €/l - 5,1 €c/l - 5,9 €c/l