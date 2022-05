La remise de 18 centimes sur les carburants sera prolongée

En place depuis le premier avril dernier, la remise a pour but d’atténuer l’augmentation infernale du prix des carburants. Initialement planifiée jusqu’au 31 juillet prochain, le doute planait sur son éventuel prolongement. Le gouvernement sur le départ a statué.

Le dernier conseil des ministres du premier quinquennat Macron vient de décider le prolongement de la remise de 18 centimes sur les carburants jusqu’à la fin de l’été. Elle devrait être remplacée à la rentrée prochaine par un mécanisme plus ciblée.

La prochaine remise sur les carburants devrait être plus pérenne et ciblée. Elle pourrait être attribuée sur des critères de revenus et d’utilisation de leur véhicule. Cependant, le doute plane encore sur ces mesures prévues pour la rentrée 2022. En effet, les élections législatives n’ayant pas encore eu lieu, le prochain gouvernement formé en fonction de la majorité parlementaire pourrait revenir ou modifier certaines décisions.

Quoi qu’il en soit, les Français pourront partir en vacances d’été en limitant leur frais de route grâce à cette remise.