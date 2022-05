Prix des carburants : diesel en baisse, essence toujours en hausse

La courbe du prix des carburants est repartie à la hausse depuis quelques semaines et ce malgré l’aide gouvernementale de 18 centimes. Zoom sur les évolutions de cette semaine.

L’essence en hausse, le diesel en baisse

Les conducteurs de diesel doivent se sentir soulagés. En effet pour la première fois depuis plusieurs semaines, se retrouve moins cher que le SP 98 et presque au même prix que le SP95 E10. Cette semaine le diesel a chuté de 6,10 centimes pour atteindre le prix de 1,886 €/l. Cependant l’essence augmente, le SP95 E10 grimpe de 2,3 centimes pour arriver à 1,865 €/l et le SP98 prend 2,2 centimes et s’approche dangereusement de la barre des 2€/l puisqu’il se vend en moyenne à 1,964 €/l en France.

Le Bioethanol reste stable en augmentant seulement de 0,6 centime pour afficher 0,779 €/l et le GPL augmente, lui, de 2 centimes et atteint 0,880 €/l.

Tableau des prix

Carburant Prix moyen au 29 avril 2022 Evolution des prix depuis une semaine Evolution des prix depuis un mois Sans Plomb 98 (E5) 1,964 €/l + 2,2 €c/l + 12,0 €c/l Sans Plomb 95 (E5) 1,903 €/l + 2,0 €c/l + 11,7 €c/l Sans Plomb 95 (E10) 1,865 €/l + 2,3 €c/l + 12,5 €c/l BioEthanol E85 0,779 €/l + 0,6 €c/l + 1,7 €c/l Gazole (B7) 1,886 €/l - 6,1 €c/l + 6,9 €c/l GPL 0,880 €/l + 2,0 €c/l + 5,2 €c/l