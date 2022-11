Porsche 911 Dakar : seulement 2 500 exemplaires

Porsche avait annoncé la présentation d’une nouvelle version Dakar de la 911. Une version inspirée de la 911 ayant gagné le Paris-Dakar en 1984. Voici la nouvelle Porsche 911 Dakar à découvrir sur Abcmoteur.

Une garde au sol rehaussée

Porsche présente la nouvelle 911 Dakar comme une 911 capable de s’attaquer à tous les types de chemins. Elle est donc rehaussée de 5 centimètres par rapport à une 911 Carrera dotée de la suspension sport. La 911 Dakar peut encore se rehausser de 3 centimètres supplémentaires pour les terrains vraiment accidentés. Cette position haute est maintenue jusqu’à 170 km/h permettant des virées sportives sur tous les terrains. Au-delà de cette vitesse, la 911 Dakar descend des 3 centimètres supplémentaires.

Des pneus spécifiques

Une 911 a des pneus larges. Il a donc fallu créer une monte de pneus spécifiques pour convenablement chausser cette 911 qui répond aux appels des grands espaces. C’est le manufacturier Pirelli qui a été choisi par Porsche pour développer ses pneus spécifiques en prenant des Pirelli Scorpion All Terrain de dimensions de 245/45 ZR 19 à l’avant et 295/40 ZR 20 à l’arrière. On y retrouve une bande de roulement épaisse de 9 mm et des flancs renforcés permettant à la 911 Dakar d’être polyvalente sur de nombreux terrains.

Un 6 cylindres bien sûr

La Porsche 911 Dakar repose sur la génération 992. La mécanique est donc un 6 cylindres à plat, ce flat 6 de 3,0 litres biturbo développe la même puissance qu’une 911 Carrera GTS, on parle ici de 480 chevaux et 570 Nm. Une puissance largement suffisante pour disparaître au loin dans le dessert en laissant un épais nuage de poussière derrière soit.

De plus, elle est capable de disparaître rapidement avec un 0 à 100 km/h annoncée en 3,4 secondes et une vitesse maximale limitée à 240 km/h en raison des pneus tout-terrain. Elle est équipée de série d’une boîte robotisée PDK.

Châssis spécifique

La Porsche 911 Dakar dispose d’une mise au point spécifique pour être aussi à l’aise sur le bitume que sur les pistes non asphaltées. Porsche l’a doté de support moteur rigide de Porsche 911 GT3, de roues arrière directrices ou encore de la stabilisation la stabilisation antiroulis PDCC.

Elle intègre deux nouveaux modes de conduite, Le mode Rallye est adapté aux surfaces meubles et inégales et dispose d’une transmission intégrale davantage axée sur l’arrière. Le mode Offroad relève automatique la voiture à sa garde au sol maximum et la transmission intégrale s’adapte pour offrir le maximum de traction. Ces deux modes intègrent le Rallye Launch Control.

Une tente de toit pour partir à l’aventure ?

Porsche avait présenté il y a quelque temps, une tente de toit optionnelle qui est capable de s’installer sur une Porsche 911. Cette tente de toit s’adapte alors parfaitement à l’esprit aventurier de la nouvelle Porsche 911 Dakar. Pour ceux qui auraient besoin de mettre du matériel sur le toit de leur 911 Dakar, Porsche propose une galerie de toit en option. Cette dernière peut accueillir jusqu’à 42 kg d’équipements comme des bidons de carburant ou d’eau mais aussi des pelles pliantes et des planches de traction, un équipement parfait pour les sorties dans le désert.

Des éléments spécifiques

En tant que voiture dédiée à l’aventure, la Porsche 911 Dakar est dotée d’équipements spécifiques. Le becquet arrière est fixe et en CFRP. Le capot est dans la même matière avec deux sorties d’air. On retrouve également des oreilles de remorquage en aluminium rouge à l’avant et à l’arrière. Les entrées d’air latérales à l’avant sont protégées contre les projections de pierres par des grilles en acier inoxydable.

À l’intérieur, on retrouve des sièges baquets intégraux traduisant l’aspect sportif de la 911 Dakar. Dans le même esprit, les places arrière ont été supprimées. De plus, elle est dotée de verres allégés et d’une batterie légère qui permettent à cette 911 Dakar d’annoncer un poids de 1 605 kg, seulement 10 kg supplémentaires par rapport à une 911 Carrera GTS en boîte PDK.

Prix

Le tarif de cette Porsche 911 Dakar débute à partir de 222 020€. Un tarif déjà élitiste pour une voiture rencontrant que très peu de concurrence. Le client peut ajouter le pack d’options Rally Design à 26 061€. Ce pack ajoute la livrée inspirée de la Porsche 911 Carrera 3,2 de 1984 lors du Paris-Dakar, les jantes deviennent blanches et l’intérieur comporte des éléments en Sharkblue.

Les commandes sont dès à présent ouvertes. Il ne faut pas tarder à notre avis pour obtenir l’un des 2500 exemplaires prévus. De notre côté on espère croiser dès cet hiver la Porsche 911 Dakar à Val d’Isère, Megève ou Courchevel.