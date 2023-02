Porsche Boxster électrique : le son du silence

Le Porsche Boxster se prépare à une révolution. En effet, la voiture qui a participé à sauver Porsche d’une faillite certaine va devenir électrique, ce n’est qu’une question de quelques mois car le Porsche Boxster 983 est en phase d’essais dans le froid nordique. L’occasion pour nous d’entendre le son que Porsche a décidé de lui donner.

Un deuxième véhicule électrique dans la gamme Porsche

Actuellement Porsche commercialise un seul véhicule électrique. Cette unique BEV est la Porsche Taycan qui n’oublie pas d’être sportive et performante puisqu’une version Turbo S de 761 chevaux est proposée et les rumeurs annoncent une version surpuissante dépassant les 1000 chevaux pour concurrencer la Tesla Model S Plaid.

Le Porsche Boxster va alors bientôt enrichir la gamme de véhicules électriques de Porsche avec une prochaine génération qui prévoit une motorisation alimentée par la fée électricité. On espère qu’il ne s’agisse que d’une déclinaison et que des moteurs flat 6 seront proposés en parallèle car s’il est plaisant d’avoir l’instantanéité d’une motorisation électrique, elle manque pour l’instant d’une pointe d’émotion. Et ce n’est pas le bruit de vaisseau spatial que Porsche a donné au Boxster 983 qui va remplacer les hurlements d’un 6 cylindres à plat.

Des essais dans le froid polaire

La vidéo de CarSpyMedia permet d’apprécier le Porsche Boxster électrique en essai dans un des pays nordiques, certainement la Suède. Porsche a souhaité emmener le roadster dans cette région du globe non pas pour profiter d’une conduite cheveux au vent mais plutôt de conditions météorologiques rudes. En effet, elles mettent à rude épreuve les batteries et l’autonomie d’un véhicule électrique, il s’agit donc de la parfaite occasion pour essayer sa fiabilité et ses performances en toute occasion.

Le roadster électrique, la nouvelle mode chez les sportives ?

Il semblerait que les constructeurs s’intéressent de plus en plus aux véhicules sportifs électriques. Les berlines électriques tendent à avoir des puissances de supercar et les compactes ont maintenant des déclinaisons performantes. Cependant, il n’existe pour l’instant pas de véritable sportive tout électrique, hormis des hypercars. Porsche, MG et Tesla paraissent motivés pour y remédier car chacun de ces constructeurs a prévu un nouveau roadster électrique et survolté. Tesla prépare sa Roadster qui annonce déjà un 0 à 100 km/h en dessous de 2 secondes tandis que la MG Cyberster a déjà été aperçue sans camouflage. Porsche va donc avoir de la concurrence sur un segment qui n’existe pas encore mais qui s’annonce déjà très concurrencé.